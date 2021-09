Homens armados invadem casa e fazem reféns na Engomadeira

Homens armados invadiram uma casa no bairro de Engomadeira, em Salvador, e fizeram pelo menos cinco pessoas reféns.

A Polícia Militar está no local. E negocia com os homens a liberação dos reféns. Em vídeos divulgados em aplicativos de mensagens é possível ver o suspeito com uma arma na mão. Ele usa boné e afirma que está com crianças no local. Desesperada, a mulher chora, pede calma ao homem e cita o Salmo bíblico 91.

Este é o sexto caso de invasão de casas por homens armados com reféns em Salvador, somente nos mês de setembro.