Homens com pênis pequeno têm mais interesse em carros esportivos, diz estudo

A tese de que carro esportivo é coisa de homem que tem pênis pequeno ganhou respaldo científico. A teoria, que costuma ser propagada por quem não pode, ou não quer, ter esse tipo de veículo, foi tema de um estudo feito por um trio de psicanalistas da Universidade de Londres. E revela que homens que julgam ter pênis menores do que a média estão mais propensos a se sentirem atraídos por um carro esportivo. A publicação, feita nesta semana, chamou a atenção primeiro dos jornalistas do Autoblog. Daí, o time do Jornal do Carro, que é também é fã de esportivos, foi tirar essa história a limpo.

O estudo foi conduzido por Daniel C. Richardson, Joseph T. Devlin e John S. Hogan, do departamento de Psicologia Comportamental da University College London. Segundo o texto publicado por eles, a amostra foi composta por 195 homens com idades entre 18 e 74 anos. "Fizemos os participantes acreditarem que tinham pênis relativamente pequenos ou grandes, dando-lhes informações falsos", dizem os pesquisadores.

A conclusão é de que os que sentiram que tinham pênis pequenos se mostraram mais atraídos por carros esportivos. Porém, eles não sabiam do que se tratava a pesquisa. De acordo com os pesquisadores, os participantes receberam outras informações. Assim, acreditaram que a ideia era avaliar o comportamento de quem faz compras enquanto navega pela internet.

Pesquisa comprova tese antiga

Para isso, todos receberam informações falsas sobre tamanhos médios de pênis enquanto navegavam pela rede. Assim, parte foi induzida a acreditar que 18 cm é a média. Portanto, um tamanho maior do que o real. O objetivo era fazer com que eles se sentissem desafortunados, ponta o estudo. Outra parte recebeu mensagens que diziam que a a média era de 10 cm. Em seguida, todos classificaram o nível de interesse em ter um carro esportivo. Confira a média global e do brasileiro no pé desta página.

A conclusão foi de que os que acreditaram ter pênis pequeno demonstraram maior interesse em andar em um carro esportivo. Isso foi menos comum nos que acreditaram que eram bem-dotados. O estudo levou em conta aspectos como a idade, uma vez que os jovens costumam ter vida sexual mais ativa. Aliás, os com mais de 29 anos que pensaram estar abaixo da média foram os que mostraram mais vontade de desfilar em um modelo veloz.

De acordo com os psicanalistas, a ligação entre dirigir carros esportivos e ter pênis pequeno sempre foi tratada como um mito. Além disso, seria um suposto comportamento cultural amplamente difundido. Tanto que vários acadêmicos já trataram do tema. Porém, o trio diz que agora é diferente. Ou seja, é a primeira vez que essa tese é comprovada de forma cientifica.

Dono de carro esportivo não é para casar

Não é a primeira vez que pesquisadores tentam entender a relação entre carros esportivos e potencias encontros amorosos. Um estudo feito há uma década nos Estados Unidos revelou que, embora um homem que esteja em um carro esportivo possa conseguir encontros mais facilmente, essas relações tendem a não avançar. Ou seja, as mulheres não veem esses parceiros como candidatos a casamento.

Porém, elas avaliaram que o homem que compra um carro esportivo da Porsche, por exemplo, é mais desejável do que outro parecido e dono de um Honda Civic. Porém, a maioria das participantes mostrou estar ciente de que o dono do carro esportivo tem bem menos chance de virar um relacionamento sério.

Brasileiro é maior que a média

A quem possa interessar, um estudo feito pelo King's Colllege London com 15 mil homens do mundo todo mostra que o tamanho médio do pênis é de 13,12 centímetros. Porém, no Brasil a média é maior. Uma pesquisa publicada em 2007 no Jornal da Pediatria revela que o do brasileiro pode variar de 14,2 a 15,7 cm. Seja como for, a medicina considera normal o que têm de 10 a 17 cm.