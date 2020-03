Homens em evolução

Neste domingo, a coluna felizmente caiu em pleno “Dia Internacional das Mulheres”. Quero aproveitar essa data para usar meu espaço e escrever uma carta de conselhos para meu garoto. Um papo reto, de homem pra homem. Dois homens em processo evolutivo de maturidade. Se você, leitor, achar que alguns destes conselhos faz sentido para seus filhos homens, pode usar sem moderação:

Não seja um cara babaca

Estamos em 2020 e, aparentemente, o mundo já evoluiu bastante em relação a igualdade entre homens e mulheres. Mas não se engane, meu garoto: você ainda vai se deparar com cenas bizarras de homens que ainda não entenderam o que é ser homem de verdade. Pessoas do sexo masculino que se acham maiores e melhores do que as mulheres. Que as subjugam e as tratam com inferioridade. Ser um cara babaca é se recusar a ter a postura coerente com a identidade que você nasceu: homem. E isso significa tratar todos ao seu redor de maneira digna, honrada e igualitária. Portanto, por mais que o mundo te mostre exemplos ruins, nunca se esqueça que homem de verdade é aquele cara que entende que nem sempre aquele que se acha o maior realmente é. Trate todos como se fossem maiores que você, sem perder a noção da relevância da sua existência na história do mundo e na vida das pessoas que o cercam.

O mundo não precisa de mais carência

Se eu pudesse dar um nome para a mentalidade que governa grande parte das pessoas hoje em dia, eu usaria apenas 1 palavra: carência. E quando somos dominados por essa mentalidade, nossa forma de enxergar o mundo se torna quase infernal. Para o carente, tudo e todos precisam estar disponíveis para o seu bel prazer. E quando as pessoas não atendem às suas secretas e invisíveis expectativas, ele fica ressentido e se torna uma pessoa enfezada. Não seja um cara carente, meu filho! Viva sua vida em oferta às pessoas. Esteja disponível para o amor e a fraternidade sem esperá-los como pagamento por sua entrega. O carente usa as pessoas ao seu redor para saciar sua própria carência. E isso não necessariamente estará carregado da integridade do sentimento. Não é verdadeiro. Na verdade, é imoral. Não use as pessoas!

E sendo homem, muito menos use as mulheres que cruzarão o seu caminho. Não se envolva com alguém sem que você realmente esteja disposto a viver uma entrega mútua, sincera e motivada dos seus melhores sentimentos por ela. O carente é um ególatra. Um fiel desta seita em que o egoísmo é cultuado como um deus insaciável. E verdadeiros deuses não deveriam precisar de nada de nós. Seja livre da necessidade de ser remunerado por ser um cara que ama sem reservas. Ame de verdade uma mulher. Não infernize a vida dela com suas carências. O amor liberta. Eu desejo que quando você amar uma mulher, ela tenha a experiência da libertação de seu verdadeiro ser simplesmente por ter entrado em contato com alguém livre de carências egoístas. Não use uma mulher pra tentar se resolver. Seja homem. Resolva-se e esteja pronto pra ser a solução e, nunca, mais uma parte do problema.

Você não é infalível

Quanto mais cedo você compreender que a beleza da sua humanidade consiste em reconhecer suas fraquezas e daí perseverar no aperfeiçoamento do seu caráter, menos serão os episódios de frustração por se achar perfeito e infalível. Não pense acerca de si mesmo além do que convém, meu garoto. Espero que você seja um cara cheio de bossa e talentos. Sabe aquele tipo de cara que não se acanha em situação alguma? Que consegue ser ágil suficientemente para contornar qualquer circunstância? Acho que você será este tipo de cara. Habilidoso. Carismático. Inteligente. Contagiante. E se a vida não nos pregar nenhuma peça excessivamente assustadora, seus pais vão trabalhar para te dar condições de ser o que quiser ser. Mas nada disso significa que você não seja uma pessoa passível de erro.

Não permita que o discurso da alta performance que tanto insistem em falar neste mundo que vivemos, faça com que você acredite que performance vem antes de quem você realmente é. Guarde o seu coração no esconderijo da humildade e aprenda a reconhecer suas fraquezas diante de toda a grandeza da força que existe em você. Desta forma, não existirá arrogância no seu olhar e muito menos soberba no seu falar. A humildade é a matériaprima da sabedoria. E no dia que algum de seus erros bater à porta, seja rápido em reconhecer a queda e renuncie o direito de querer ter razão. Peça perdão! Reconcilie. Rasgue o seu coração. E seja homem para suportar todas as consequências que um erro traz. Tenha como prioridade em sua vida manter os laços de amor que você um dia se propôs a construir. Seja na família, na amizade ou em sua carreira.

Tenha o amor como sua visão de mundo

É maravilhoso ter a possibilidade de aprender com os bons exemplos de pessoas que temos em nossas jornadas pessoais. Mas nem sempre existe a fartura de grandes referenciais na vida de todos. Não existem lares hollywoodianos perfeitos. Pais imaculados. Mães irretocáveis. Filhos impecáveis. Avós maravilhosos. O simples fato de todos serem humanos já carrega a beleza da perfeição que existe na imperfeição. O perfeito não é aquilo que não tem marcas ou defeitos. Somos perfeitos exatamente pelas imperfeições evidenciadas em nossas mazelas. A perfeição consiste em não deixar de estar junto, mesmo diante das aparentes incompatibilidades existentes entre uma pessoa e outra.

Portanto, não desista de ser um cara perfeito se eventualmente você não encontrar os melhores exemplos a serem seguidos, meu amado filho. Seja por você mesmo! Olhe para o mundo, reconheça-se nele. E corajosamente construa sua própria forma de misturar sua história com toda a energia da vida que te envolve. Ame seus amigos como se não houvesse amanhã. Cuide deles. Seja próximo. Mas não seja inconveniente. Todo mundo precisa de espaço. Ame seus velhos pais e avós. Neles você possivelmente encontrará o bem mais precioso que alguém poderá te dar: um lugar seguro pra voltar. Sempre, por mais distante que você esteja no futuro, quando olhar para atrás acima do seu ombro, seus pais estarão com os olhos voltados para sua direção. Você tem retaguarda! E acredite, não existe nada mais confortável do que ter a certeza que existe alguém por nós neste mundo.

E chegará um dia em que você terá a oportunidade de amar uma mulher. Veja bem, não imagine que o amor deve ser praticado uma única vez. Em todas as vezes que seu coração vibrar numa cadência diferente por uma mulher, ame-a com toda a dignidade que a mulher merece. Seja um cara legal. Carinhoso. Afetuoso. Firme. Honrado. Respeite-a. E quando chegar o dia em que todo seu amor encontrar lugar de paz no coração de outra mulher, não tenha medo de encarar as incertezas inerentes no começar uma nova vida junto com outra pessoa. Se jogue com toda a intensidade. Não se iluda achando que você irá fazê-la feliz. Não aceite essa pressão. Nenhum de nós sabe realmente o que é a felicidade. Mas mantenha apenas um foco em sua mente: AME! Pois o amor é tudo aquilo que você precisará para aprender a ser quem você precisa ser em toda e qualquer circunstância

Portanto, que o amor seja a sua visão de mundo.



Com amor, papai.



P.S.: Meus conselhos não são restritos ao filho de sexo masculino. Afinal de contas, respeito e

amor devem ser conselhos dados a todos, sem distinção.