Homens envolvidos em saque de carga na BR-116 são presos pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens envolvidos no saque da carga de um caminhão de tecidos que se envolveu em um acidente na altura do quilômetro 725, da BR -116. A dupla foi encontrada nesta segunda-feira (6), no trecho do município de Boa Nova, no sudoeste baiano.

Após o acidente, a PRF detectou um veículo do tipo Fiorino trafegando pelo acostamento. Durante a abordagem, os agentes encontraram cinco rolos de tecidos saqueados da carreta. O motorista e o passageiro do carro confessaram que subtraíram o material do caminhão tombado.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, pelo crime do art. 155 do Código Penal. De acordo com a lei, toda carga é considerada como patrimônio, mesmo que presumidamente perdida após acidentes. Sua apropriação por populares é um crime previsto no Código Penal (CP). E quem compra produtos saqueados também comete crime.