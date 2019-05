Homens invadem aldeia e atiram em três índios em Porto Seguro

Três índios foram baleados após um grupo de homens armados invadir uma aldeia em Porto Seguro, no sul da Bahia. O caso aconteceu no povoado de Barra Velha, na noite desta quarta-feira (22).

De acordo com informações da Polícia Civil, que apura o caso, a 23ª Coordenadorias Regionais do Interior (Coorpin/Eunápolis) foi acionada para apurar o caso e ouviu algumas testemunhas. Até o momento, ninguém foi preso.

Ainda segundo a polícia, os índios feridos foram atendidos pela Fundação Nacional do Índio (Funai), que, por meio de nota, informou que, "por meio da Coordenação Regional Sul da Bahia, tem sido providenciada a formalização de um acordo de cooperação com a Secretaria de Segurança Pública do estado para realizar o policiamento ostensivo na região de Caraíva, Monte Pascoal, aldeia Barra Velha e demais aldeias do município de Porto Seguro-BA".

A Funai afirmou ainda que os indígenas feridos no incidente estão sendo atendidos por servidores da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai). O estado de saúde e identidade não foram informados.