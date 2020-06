Homens invadem casa e fazem mulher e crianças reféns em Santa Cruz

Em fuga da polícia após um confronto armado no bairro da Santa Cruz nesta segunda-feira (8), homens invadiram uma casa e fizeram uma mulher e duas crianças reféns. Para se entregar, os criminosos exigiram a presença da imprensa. A situação ocorreu na localidade do Largo do Areal e, de acordo com relatos de moradores ao CORREIO, mais de 10 viaturas foram para o no local.

Atualização: O sequestro acabou pouco antes das 20h. Três suspeitos foram presos, e os reféns foram libertados sem ferimentos, de acordo com a Polícia Militar.

A TV Bahia foi para o local. Segundo a emissora, três homens invadiram uma casa na Rua do Boqueirão. O imóvel fica num beco. Alguns dos participantes do tiroteio conseguiram fugir. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi para o local fazendo a negociação para que os reféns sejam liberados.

Em nota ao CORREIO, a Polícia Militar informou que uma Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT/Rondesp Atlântico) estavam em operação no local quando se depararam com suspeitos armados. Ao encontrá-los, houve troca de tiros. "Ao cessar os disparos, dois suspeitos foram encontrados caídos ao solo, sendo imediatamente socorridos ao Hospital Geral do Estado [HGE]", informou a corporação.

Ainda durante a ação, outros suspeitos entraram na casa e fizeram uma família refém. Conforme relato de uma moradora, uma das pessoas atingidas não tem envolvimento com o crime.