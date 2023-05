Homens são detidos após atacarem ônibus com torcedores do Flamengo em Salvador

Três torcedores do Bahia foram detidos, na tarde deste sábado (13), depois de atacarem com pedradas dois ônibus com torcedores do Flamengo nos arredores da Arena Fonte Nova, em Salvador. O apedrejamento aconteceu momentos antes da partida entre os clubes.

Toda ação foi acompanhada pelo Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe) que conduziu e apresentou o trio na Central de Flagrantes. Segundo a Polícia Civil, o trio vai ser ouvido na unidade policial e liberado.

A Polícia Civil informou ao CORREIO que as guias periciais serão expedidas e um inquérito regular será instaurado para apurar os crimes de dano, promover tumulto, praticar ou incitar a violência, ou invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos.

O procedimento vai ser encaminhado para a 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), que dará andamento ao caso.