Homens são feitos reféns durante explosão de caixas eletrônicos em Salvador

Segundo informações da Polícia Federal, dois frentistas de um posto de gasolina foram feitos de reféns por criminosos que explodiram dois caixas eletrônicos de uma agência da Caixa Econômica Federal localizada no bairro de Itapuã, em Salvador. A ação aconteceu por volta das 3h desta segunda-feira (05). O local ficou destruído, mas não houve feridos. Os reféns foram liberados e passam bem.



A agência atacada da Caixa fica na Avenida Dorival Caymmi. Os bandidos, que fugiram do local, não conseguiram roubar o dinheiro. Equipes da Polícia Militar foram até o local e acionaram a Polícia Federal, que está responsável pelas investigações.



Em nota, a PF informou que os prejuízos se resumiram aos danos físicos na agência e que realizou exames no local e coletou elementos para identificação dos autores do crime.



*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro