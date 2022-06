Homens são flagrados arremessando drogas e facas para pavilhão de presídio

Três homens foram flagrados arremessando pacotes com facas, facas, substância análoga a maconha e carregadores de celular para o pavilhão do Presídio Salvador, no Complexo Penitenciário da Mata Escura, na manhã da última quinta-feira (16). Em nota, o Sindicato dos Servidores da Polícia Penal do Estado da Bahia (SINSPPEB), os Policiais Penais que monitoravam o pátio de convivência ao observarem os pacotes caírem no pátio, alertaram via rádio a ocorrência, momento em que parte da equipe se deslocou para a área externa do pavilhão chegando a visualizar dois suspeitos realizando arremessos e outro fazendo a segurança armada.

Ainda de acordo com o sindicato, diante do flagrante, os Policiais Penais atiraram contra os suspeitos que acabaram fugindo pela mata que circunda o Complexo da Mata Escura. Em seguida, foi executada uma varredura no matagal, pelos Policiais Penais do PS e uma equipe do Grupo Especializado em Operações Penitenciárias (GEOP), sendo encontrados os pacotes que foram abandonados, além de roupas e sandálias que os criminosos deixaram para trás.

"Vale salientar que os lançamentos foram realizados a poucos metros da 2ª Cia de Polícia de Guarda e que segundo informações, havia um Policial Militar sentado a poucos metros do local e não se sabe o porque do mesmo não ter evitado ou mesmo enfrentado a situação. Os militares da referida Companhia e do Batalhão de Polícia de Guardas somente compareceram na ocorrência após os disparos de advertência realizados pelos Policiais Penais", informa a nota.

Além do material encontrado na mata, foram também recuperados dois pacotes que caíram no telhado, além de outro encontrado na parte externa, porém, analisando as imagens das câmeras internas, verificou-se que 24 pacotes caíram dentro do pavilhão e se encontram em posse dos custodiados. Os materiais apreendidos, facas, substância análoga a maconha e carregadores de celular, foram encaminhados à Coordenação de Segurança para adoção das medidas cabíveis.