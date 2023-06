Homens são mortos a tiros após partida de futebol em Morro do Chapéu

A rodada de um campeonato denominado X1, ocorrido na Arena Chapada, em Morro do Chapéu, acabou com dois jogadores do time da cidade de Irecê mortos na noite deste sábado (10). Rodrigo Santos Queiroz de Oliveira, de 19 anos, e Hermenílson Peixoto da Silva, de 27, conhecido como “Nilsinho” foram surpreendidos por disparos de arma de fogo no momento em que se preparavam para entrar no ônibus que os levariam de volta à cidade natal. O crime aconteceu por volta das 23h.

Agentes do 7º BPM/Irecê foram acionados "para averiguar denúncia de duas vítimas de disparos de arma de fogo, em um campo de futebol, em Morro do Chapéu". As vítimas foram levadas por populares a uma unidade de saúde da região, mas não resistiram aos ferimentos.

O suspeito chegou ao local em um veículo modelo Gol, de cor vermelha. Após os disparos, ele chegou a ser perseguido pela polícia, mas conseguiu fugir nos limites da cidade de Carfanaum, que fica na mesma região.

A autoria e motivação do duplo homicídio serão investigadas pela Delegacia Terriorial de Irecê.