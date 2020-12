Homens são presos após roubo de fios em novo corredor viário do BRT 

Dois homens foram presos, em flagrante, pela Guarda Civil Municipal (GCM) roubando fios do novo corredor viário da primeira etapa do BRT, entregue pelo prefeito ACM Neto na manhã desta quarta, 30.

Populares acionaram uma equipe do Grupo Especial de Proteção Ambiental (GEPA) da Guarda, que encontrou os homens praticando o roubo no viaduto localizado em frente ao Parque da Cidade.

Com a dupla foi encontrado um alicate, uma barra de ferro, uma faca e mais de 50 metros de fios. Os homens foram encaminhados para a Central de Flagrantes do Iguatemi, com o material apreendido.

Homens roubaram fiação do viaduto (Divulgação/GMS) 50 metros de frio foram recuperados (Divulgação/GMS) Dupla atuava em frente ao Parque da Cidade (Divulgação/GMS)