Homens tentam assaltar carro-forte em Periperi, um morre e vigilantes ficam feridos

Um homem morreu e dois vigilantes terminaram feridos após uma tentativa de assalto a um carro-forte na Rua Frederico Costa, no bairro de Periperi, Subúrbio Ferroviário de Salvador, no fim da tarde desta segunda-feira (28). De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, por volta das 16h50, uma equipe de policiais do 18ª Companhia Independente (CIPM) foi acionada depois de receber um chamado avisando sobre a tentativa de roubo.

No local, a guarnição constatou que pelo menos três homens armados tentaram render os vigilantes na saída de uma agência do Banco Bradesco. Foi então que os vigilantes teriam reagido e houve troca de tiros.

Segundo a PM, a equipe da 18ª CIPM acompanhou os vigilantes até o Hospital do Subúrbio, onde foram atendidos. Um dos suspeitos morreu no local.Os policiais militares acionaram ainda o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para realização de perícia e remoção do corpo. A Polícia Civil investigará o caso.

Em vídeos, é possível ver que os vidros da agência foram estourados e curiosos se aproximaram em volta do corpo do suspeito. Um veículo modelo Fiat Montana aparece cravado de balas. O banco Bradesco informou que não comentará o ocorrido.