Honda Biz atualizada

O segundo veículo mais vendido no país, a Honda Biz 125 chega renovada à linha 2020, preservando a praticidade, a economia e o estilo. O modelo traz novos grafismos, cores e rodas de liga leve redesenhadas. Tudo isso por R$ 10.077, com base no estado de São Paulo, sem frete e seguro. Uma novidade é que o novo desenho das rodas de liga leve (de 17 polegadas na frente e 14 atrás) abriu espaço embaixo do banco para colocar o capacete.

No quadro de instrumentos com tela em LCD, além do velocímetro, há indicador de condução econômica. O modelo é equipado com motor 124,9 cc, com potência máxima de 9,2 cv e torque máximo de 1,04 kgfm, e câmbio semiautomático. A partida é por botão e o sistema de freios CBS (combinados) conta com disco na frente tambor atrás.

O mustang mais caro

3,74 milhões de dólares, o equivalente a R$ 15,65 milhões, foi o valor mais alto já pago em um Mustang em um leilão. O feito foi registrado na Flórida e o modelo em questão era um GT de 1968 que Steve McQueen dirigiu na famosa perseguição do filme Bullitt. Após as filmagens, o esportivo da Ford foi vendido a um funcionário da Warner Brothers e, posteriormente, a um detetive da polícia de Nova Jersey. Ele, por sua vez, o vendeu por 6 mil dólares em 1974 a Robert Kiernan, de Madison, Nova Jersey, que manteve o carro até morrer, em 2014. Há dois anos a Ford exibiu o modelo no Salão de Detroit, ao lado de um modelo atual.

Reconhecimento

O Complexo Ayrton Senna, que abriga as quatro fábricas da Renault do Brasil, foi reconhecido pelo Fórum Econômico Mundial como “Farol da 4ª Revolução Industrial Avançada”, por ser uma planta referência em ações envolvendo a indústria 4.0. O reco-

nhecimento se deve à capacidade de adotar e escalar tecnologias, gerando impacto positivo para a indústria. Um dos fatores predominantes para a conquista desse reconhecimento foi a utilização de tecnologias e processos digitais em todas as etapas.

Bruto elétrico

A General Motors vai voltar a produzir modelos com a marca Hummer em 2022. De acordo com o The Wall Street Journal, na nova fase, a ideia é oferecer apenas modelos elétricos, com a mesma robustez de sempre. A decisão da GM de encerrar as atividades da Hummer, no início de 2010, no meio da reestruturação da empresa, levou a várias divergências com concessionários. Isso acabou desgastando a imagem da marca, que terá grandes desafios pela frente para se reerguer oferecendo modelos 4×4 ecologicamente corretos. No mercado brasileiro, a GM atua somente com a marca Chevrolet, que é líder de vendas.

Itens obrigatórios

A partir deste ano, os novos veículos terão de portar obrigatoriamente cintos de três pontos para todos os passageiros, assim como apoio de cabeça para os mesmos. Um alerta de cinto não afivelado também deve ser incorporado aos automóveis. Junto com estes itens, as marcas deverão dispor de fixadores de cadeiras infantis e bebê conforto com sistema Isofix, que possuem contato com a carroceria do veículo, evitando assim o deslocamento do acessório com a criança. Já os projetos novos deverão contemplar o controle de estabilidade, nesse caso, os carros que já estão à venda não são obrigados.

Resultado positivo

O Brasil fechou 2019 com 2,57 milhões de automóveis e comerciais leves licenciados, o que deve levar o país a saltar da oitava para a sexta posição no ranking global, superando França e Reino Unido. A estimativa é que o Brasil só fique atrás de mercados como China, Estados Unidos, Japão, Alemanha e Índia. No início da última década, o país chegou a ocupar o posto de quarto maior mercado global de veículos.