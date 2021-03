Honda suspende temporariamente a produção de carros a partir do dia 30

A exemplo de outras oito montadoras, a Honda anunciou nesta sexta-feira, 26, que vai suspender a partir da terça-feira, 30, a produção nas fábricas de carros em Sumaré e Itirapina, cidades do interior de São Paulo, em razão do agravamento da pandemia. O retorno das atividades está previsto para 12 de abril.



Além da Honda, Volkswagen, Nissan, Toyota e Renault, além das montadoras de caminhões Mercedes-Benz, Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania e Volvo, anunciaram a suspensão temporária da produção em decorrência da crise sanitária.



Na Honda, a forma de compensação das horas não trabalhadas no período de atividade suspensa está sendo negociada com o sindicato.