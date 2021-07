Hora da Criança celebra 78 anos com circuito cultural

Fundada em julho de 1943, a Hora da Criança celebra seus 78 anos com uma viagem através do tempo revelando um pouco da sua trajetória ao longo destes anos celebrando as infâncias. De 24 a 30 de julho, sempre das 17h às 20h, interessados em conhecer esse trabalho poderão curtir de um circuito artístico, composto por instalações que tomam como inspiração o percurso da instituição, compartilhando com o público memórias de realizações junto ao seu público-alvo, as crianças.

Cercado de poesia e singeleza a concepção do circuito se ampara na metáfora de um rio do tempo, referência ao livro Igarapé de Adroaldo Ribeiro Costa, fundador da Hora da Criança, que narra o nascimento da Organização Social, que atualmente atende gratuitamente cerca de 300 crianças com atividades de teatro, dança, música e artes visuais.

Assim, elementos cênicos, tais como figurinos e adereços de espetáculos encenados pela instituição, fotografias, vídeos, músicas e notícias de jornais, vão conduzir o público para o universo sublime das infâncias, sob olhar da Hora da Criança. O circuito artístico finaliza com a participação das crianças, através de uma exposição dos trabalhos, fruto das atividades realizadas remotamente durante esse período de pandemia.

Para presidenta da Hora da Criança, Josélia Almeida, “o Circuito Artístico: O desaguar de um Igarapé, marca a comemoração do aniversário da nossa instituição, mas é também uma forma de aproximar as crianças do nosso espaço físico, que desde o ano passado estão em atividade remota.” Mateus Russo, gestor e coordenador do evento completa que “além disso, o circuito é uma forma de promoção das atividades realizadas pela Hora da Criança, importante fazedor de políticas públicas para as crianças e adolescentes.”

Integram ainda a equipe do evento o diretor e artista visual Guilherme Hunder e a professora e artista visual Carmen Guanabara que assinam a direção artística. A comunicação visual do evento é do publicitário e designer Gabriel Moura.

Outras atividades também acontecerão ao longo do mês, e poderão ser acompanhadas nas redes sociais da Hora da Criança, serão lives, debates e conversas que tecerão acerca da importância da HC e do universo simbólico das crianças.

Hora da Criança

A Hora da Criança é uma Organização Social que trabalha a arte e a educação há quase 78 anos, com as crianças da Bahia. Começou como programa de rádio, que foi ao ar, pela primeira vez, em 25 de julho de 1943. Durante os programas diários, milhares de composições musicais, arte-dramáticas, esquetes foram produzidos. Até hoje todo esse material é estudado e aplicado, com uma metodologia própria, a de educar através da arte.

Este movimento artístico e educativo foi criado pelo professor Adroaldo Ribeiro Costa e desenvolve um processo educativo integral permitindo da criança ao jovem, de 5 a 17 anos, uma educação lúdica preparando cidadãos sensíveis e integrados na sociedade.

Com sede própria, a Hora da Criança funciona na Avenida Juracy Magalhães Jr. s/n, Parque Lucaia, no bairro do Rio Vermelho. São salas ambientes às linguagens artísticas, com um teatro, como sala de aula(laboratório), anfiteatro e galpões para oficinas de cenários. Tudo isso pra atender uma média de 300 crianças, adolescentes e jovens, dos 5 aos 17 anos e 11 meses, por ano.

Desde o início da Pandemia as atividades da instituição se aliaram à tecnologia, com a aquisição de plataforma exclusiva dotando a equipe de profissionais com aparato tecnológico, assim como com as crianças e famílias que frequentam a instituição. Com isso, tem realizado com êxito suas atividades virtuais, com cerca de 300 crianças e adolescentes que estão frequentando as atividades virtuais.

SERVIÇO

O que - CIRCUITO ARTÍSTICO: O DESAGUAR DE UM IGARAPÉ – 78 anos da Hora da Criança.

Quando – De 24 a 30 de Julho das 17h às 20h

Onde – Hora da Criança (Avenida Juracy Magalhães Jr. s/n, Parque Lucaia, Rio Vermelho)

Site: www.horadacriancabahia.com.br

Contato – (71) 9.88202887 /horadacrianca76@gmail.com