Hora da despedida: A Última Sessão de Música de Milton Nascimento

Chegou a hora dos baianos se despedirem dos shows de Milton Nasciemeto. Depois de 60 anos de carreira, 80 anos de vida (que serão completados em outubro), mais de 40 álbuns gravados e cinco prêmios Grammy, o artista está na estrada com a turnê A Última Sessão de Música, que tem única apresentação em Salvador nesta sexta (9), às 19h. A apresentação será aberta pelo carioca Zé Ibarra, que integra a banda de Milton no vocal e violão. E a cantora Simone fará uma participação no show de Bituca.

A turnê teve início em junho, no Rio de Janeiro. Depois passou pela Europa, em países como Espanha, Itália e Reino Unido. O repertório inclui composições de diversas fases de Milton. Na lista, está Canção do Sal, que, se não foi um de seus maiores sucessos, foi um marco importantíssimo: foi a primeira música dele gravada por Elis Regina, a quem o cantor atribui papel fundamental em sua carreira: “Todo mundo sabe que Elis Regina foi o grande amor da minha vida (...). Tudo o que faço é pensando em Elis”, disse Milton ao CORREIO.

Mas o público vai ouvir também clássicos como Fé Cega Faca Amolada, Canção da América, Para Lennon e McCartney, Calix Bento e Travessia. Essa última, uma das mais marcantes e populares de Milton, tem sido apresentada no fechamento do show. “Minha vida mudou pra sempre depois que eu cantei Travessia aquela noite no Maracanãzinho”, afirmou, referindo-se ao Festival Internacional da Canção, de 1967.

O show tem a direção geral de Augusto K. Nascimento, filho e produtor de Milton. O cenário é assinado pelos artistas OSGEMEOS, os figurinos são do estilista Ronaldo Fraga e a direção musical é do maestro Wilson Lopes. “A Última Sessão de Música é a turnê que vai marcar minha despedida dos palcos. Da música, jamais. E eu espero você para concluir essa travessia comigo”, convida o compositor. Concha Acústica do TCA. Hoje, às 18h30. Ingressos: R$ 600 | R$ 300 (arquibancada) e R$ 700 | R$ 350 (camarote). Vendas em www.ticket360.com.br/miltonnascimento e bilheteria.