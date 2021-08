Hora de Aventura vai ganhar série derivada na HBO Max

A HBO Max encomendou a produção de um derivado da animação Hora de Aventura focado em Fionna e Cake, versões femininas de um universo alternativo dos protagonistas da série original, Finn e Jake. Presentes em muitos dos episódios que flertaram com a ideia ou abordaram o multiverso, a dupla agora partirá em aventura própria por realidades alternativas, numa "busca pelo auto-conhecimento".

Segundo a sinopse oficial, Adventure Time: Fionna and Cake (Hora de Aventura: Fionna e Cake, em tradução livre), juntará a dupla-título ao "antigo Rei Gelado, Simon Petrikov", para ajudar as amigas nesse mergulho pelo multiverso. Ao mesmo tempo "um poderoso novo antagonista, determinado a rastreá-las e apagá-las da existência, irá se esgueirar pelas sombras" para antagonizar as heroínas.

Vencedora do prêmio Peabody, Hora de Aventura seguia as aventuras do garoto Finn e seu cachorro Jake em um mundo pós-apocalíptico surrealista em que magia, tecnologia, sonho e pesadelos eram conceitos igualmente palpáveis. A série rendeu 10 temporadas e quatro especiais de uma hora, com o último deles ainda a ser lançado. Ainda não há previsão de estreia para Adventure Time: Fionna and Cake na HBO Max.