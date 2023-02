Hora de ‘dar um gás’: estudantes da rede municipal de ensino voltam às aulas nesta segunda (6)

A ansiedade da pequena Jasmine, de 4 anos, pela volta às aulas era tão grande que ela chegou a ficar com febre, segundo sua mãe, a empregada doméstica Giselle Santos, 33. “Ela gosta bastante [da escola] e ficou muito agoniada pra voltar”, contou Giselle.

Assim como todos os demais alunos da rede municipal de ensino de Salvador, Jasmine, que estuda no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Castro Alves, no bairro do Imbuí, deu início ao ano letivo nesta segunda-feira (6).

A ocasião se tornou ainda mais especial por causa da entrega de novos fardamentos e de kits escolares. “Eu ganhei farda nova”, mostrou Jasmine, que, não via a hora de se divertir com os coleguinhas. “Gosto de brincar no parquinho”, respondeu quando questionada sobre sua brincadeira favorita.

Em cerimônia realizada no Cmei Castro Alves nesse retorno, o prefeito Bruno Reis ressaltou o investimento feito pela prefeitura desde o início de seu mandato, em 2021. “Mesmo com as aulas, por determinado período, suspensas, nós investimentos muito na educação”, afirmou Reis.

De acordo com o gestor, os dois últimos anos foram dedicados a elaborar projetos de construção de novas escolas. “Já inaugurei 12 escolas novas. Tem outras 15 em construção, oito em licitação e outras que os projetos estão sendo concluídos”, listou ele.

Além disso, indicou Reis, 143 unidades foram reformadas e mais 33 reformas estão previstas. A intenção do prefeito é chegar ao fim do próximo ano com 48 unidades entregues. “É uma nova escola por mês durante o mandato”, destacou.

O investimento, claro, faz com que professores como Telma Carvalho, 51, também voltem às aulas mais animados. “A gente começa o ano cheia de expectativas. […] As ferramentas e todas as oportunidades que eles [os alunos] têm aqui dentro são muito boas para a família, a escola e nós trabalhadores, também”, celebrou Telma.

’Recuperar o tempo perdido’

Segundo o secretário municipal da Educação (Smed), Thiago Dantas, 2023 será o ano de preencher as lacunas deixadas pela crise sanitária. “A gente vai colocar em execução um grande plano de recomposição de aprendizado. O objetivo é recuperar esse tempo perdido com a pandemia”, informou Dantas.

Para isso, estudantes do primeiro ao nono anos contam com o reforço de 106 mil tablets, e os professores, com 7,5 mil Chromebooks. “Todos os alunos terão não somente o seu tablet mas também uma estratégia pedagógica voltada para a inserção deles no mundo digital, desde a parte de atividades de letramento até linhas de ação relacionadas com programação básica”, disse o titular da Smed.

Com dois filhos matriculados na rede municipal, a esteticista Carina Ribeiro, 35, vê a novidade com bons olhos. “Tudo sem se inovado, então, o tablet vai trazer também esse avanço que está tendo com relação à tecnologia e a um aprendizado mais interativo”, aprovou Carina.

Professores e estudantes do primeiro ao nono anos contam com acesso a Chromebooks e tablets (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Entre as iniciativas destinadas à educação neste ano, há ainda projetos como os de Busca Ativa, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Educação Esportiva.

Atualmente, cerca de 160 mil crianças e adolescentes estão matriculados na rede municipal de ensino, além de 18 mil, em escolas conveniadas com a prefeitura. Esse quantitativo deve ser atualizado até o fim do mês. “A expectativa é que o número fique muito próximo do que nós tivemos em 2022”, estimou Thiago Dantas.