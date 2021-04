Hora de trocar o cinto pelo suspensório

Eles ficaram por muito tempo escondidos no guarda-roupa do vovô. Lembra os suspensórios? Pois esses acessórios são os grandes protagonistas desse editorial. Se estamos mais em casa, é também tempo de fazer a limpa no guarda-roupa, que acaba sendo um baú de tesouros esquecidos. Muita coisa entrará na fila dos desapegos, mas outras serão grandes descobertas fashion. Se você achou um modelito bem retrô nas suas coisas, bota para jogo, pois é o nosso preferido. O desafio é criar produções originais e provar que nem somente de looks formais vivem os suspensórios. Eles, que migraram do universo masculino para o feminino, podem compor visus diversos, provando a sua versatilidade.



A moda se apropria desses elementos e lança as suas novas versões. Os mais curiosos que estão fuçando as lojas de departamentos online, como a Zara (zara.com.br), um bom radar fashion, já notaram os suspensórios fininhos em couro, perfeito para produções diversas, como destaque nas campanhas. Disputando o páreo com eles, estão os harness, uma espécie de cinto com alças, que veio do universo sadomasoquista para a moda. Eles aparecerem pela primeira vez na moda em 1992, quando Gianni Versace lança uma coleção com essas referências. Atualmente, despontam em muitas versões, não mais em couro, porém em nylon, pedrarias, estampas e até em neon. Os mais habilidosos, podem inclusive, fazer os seus.

Exibidos

Na década de 1980 os yuppies (ricos executivos de Nova Iorque) transformaram o suspensórios em um acessório para ser exi- bido. Eles eram estampados ou em cores para combinar com as gravatas. Revisitamos essa estética usando um vintage, em paisley, para misturar com o combo mais casual da moda: o shortinho jeans mais camiseta.

Elegantes

As releituras contemporâneas desse clássico masculino, inventado na França , no século XVIII, valem muito à pena. O nosso escolhido da vez foi um imitando a textura do couro de crocodilo. Pelo ar elegante, combina fácil com qualquer visu. Vai bem até com o look de trabalho. Apostamos em um mix de textura com saia de vinil em animal print e blusa p&b.

Hit

O queridinho fashion do momento, o hardness, lembra o suspensório, mas tem um fechamento que envolve o tronco. Tem um quê fetichista, esbanja estilo e ganhou um toque glam em suas novas versões. Basta ele para roubar a cena, por isso escolhemos um vestido de malha para provar sua força. Fiquem de olho nele, vai bombar!



Fotos | Vinicius Moreira (@iviniciusmoreira) Produção de Moda | Leo Amaral (@leo_amaral) e Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) Modelo | Micaelle Santana (@micaelle.santana.96), da Mode On (@_mode.on_) Looks | Brechó da Betty (@brechodabetty)