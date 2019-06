Hora do adeus: Último episódio de The Big Bang Theory será exibido neste domingo (02)

Neste domingo (02) termina um capítulo de amor entre a televisão e os fãs de The Big Bang Theory. É quando será exibido o último episódio da série de humor mais antiga da telinha, que teve 12 temporadas e números grandiosos, como 10 prêmios Emmy. Para a despedida de Sheldon (Jim Parsons), Leonard (Johnny Galecki), Penny (Kaley Cuoco), Raj (Kunal Nayyar), Howard (Simon Helberg), Amy (Mayim Bialik) e Bernadette (Melissa Rauch) o canal Warner preparou um dia inteiro de programação, para a despedida ser bem longa, informativa e divertida, como a própria série.

Às 13h começa uma maratona da 12ª temporada, para quem perdeu qualquer episódio. O grande finale, um especial duplo com uma hora de duração, será exibido às 22h, e mostrará como o fato de Sheldon e Amy terem ganhado o Prêmio Nobel muda não apenas o futuro do casal em suas carreiras como cientistas, mas também as relações com o restante do grupo. Os fãs podem esperar muita emoção e o reforço da mensagem de que, apesar das diferenças, a amizade entre os sete personagens é o que conta.

Em seguida, a Warner exibirá o último episódio da série Young Sheldon – o spin-off que acompanha a infância de Sheldon – e que já teve mais duas temporadas confirmadas. E por fim, às 23h15, o especial Desvendando o Mistério: Um Adeus a Big Bang Theory, um minidoc de 22 minutos, mostrando bastidores e curiosidades sobre as 12 temporadas da série, comandado por Kaley Cuoco (Penny) e Johnny Galecki (Leonard).

Criada em 2007 por Chuck Lorre e Bill Prady, The Big Band inovou ao colocar um grupo de quatro nerds como protagonistas de uma série de comédia, mas que ao mesmo tempo tem como foco a física e o campo das ciências. Nas doze temporadas de sucesso, conhecemos Estação Espacial, os laboratórios da CalTech, à loja de gibis de Stuart e aos apartamentos com as melhores discussões sobre cultura pop de toda a Califórnia.