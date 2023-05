Horas após roubo, PRF recupera caminhão no interior da Bahia

Policiais rodoviários federais recuperaram um caminhão roubado na madrugada do último sábado (21). O fato aconteceu no Km 578 da BR 324, próximo ao município de São Sebastião do Passé, no Recôncavo Baiano.

Por volta de 1 hora da madrugada, os policiais receberam a informação de que um veículo M.benz/Atego de cor branca havia sido roubado numa região próxima. A equipe se deslocou em ronda para interceptar o veículo, que foi encontrado abandonado às margens da rodovia com a carga intacta.

Diante do fato a ocorrência foi encaminhada para Polícia Judiciária competente para adoção das medidas cabíveis.