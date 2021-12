Horóscopo de 01/12: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Mercúrio e Urano em quincunce; Lua míngua em Escorpião.

O sofrimento, com certeza, não se mitiga com frases motivadoras, chega uma hora em que essas cansam e começam a se tornar ofensivas, reduzindo a complexidade do sofrimento a uma fórmula entusiasta.

E isso é assim, porque de alguma forma tua alma sabe que o sofrimento só passará quando tiver sido vivido até a exaustão, não lhe restando sequer um suspiro para continuar existindo.

Nenhuma ciência explica o porquê de sofrermos tanto, nem tampouco tem sentido que um reino inteiro da natureza passe tanto tempo sofrendo.

O maior cuidado que precisamos ter é com a generosa distribuição do sofrimento através dos relacionamentos, pois, uma coisa é nos apegarmos e confortarmos em nosso sofrer, outra diferente é encerrar nele as pessoas com que nos relacionamos.

ÁRIES: Tudo é muito intenso e denso também, difícil de administrar, porque não se trata de assuntos objetivos e evidentes, mas de correntes emocionais profundas que tomam sua alma por assalto e a deixam perplexa. Assim é.

TOURO: Se você observar com atenção a natureza e dinâmica dos seus relacionamentos, acabará aprendendo muito a respeito do valor que sua alma dá a si mesma, porque os relacionamentos são uma transferência desse valor.

GÊMEOS: Muitas mais potencialidades poderiam ter sido desenvolvidas, sua alma sabe bem disso, mas, como sempre, um ar de preguiça melancólica acabou substituindo o tempo da ação. Procure ir reduzindo isso todos os dias.

CÂNCER: É insuficiente sobreviver, a alma quer mais, muito mais, porém, nem sempre se dão as condições para esse voo maior e, assim, dia após dia, sendo menos do que poderia ser, acaba se avolumando um desânimo inútil.

LEÃO: O sossego não depende do lugar em que você estiver, que pode eventualmente ajudar um pouco, mas do estado de ânimo em que você se encontrar, de modo que, apesar do barulho e dificuldades, sua alma permaneça em paz.

VIRGEM: Mantenha a bola no jogo, mesmo que por um tempo sua alma se sinta perdida e incompetente, porque essas coisas acontecem, à revelia de todo o esforço que se faz diariamente para manter o controle sobre tudo.

LIBRA: Cuide dos seus interesses sem, no entanto, negligenciar o cuidado dos vínculos que não estejam ligados, necessariamente, a nada que envolva recursos. Cuidar dos seus interesses não é o mesmo que desvalorizar outras coisas.

ESCORPIÃO: Tomar iniciativas é muito bom, porque dá nos nervos ficar esperando algo acontecer. Cuidar para que essas iniciativas sejam minimamente cabíveis é melhor ainda, para que os resultados sejam satisfatórios.

SAGITÁRIO: Faça o melhor com o pouco que seja possível agora, porque mesmo que a realidade não tenha a magnitude que deixaria sua alma feliz, ainda assim não será tão ruim para desidratar o humor e azedar o ambiente. Nada disso.

CAPRICÓRNIO: Costure seus sonhos com a realidade, porque, mesmo que o cenário não seja o melhor dos mundos, ainda assim você, pelo menos, entra em contato com gente interessante, que futuramente servirá para seus propósitos.

AQUÁRIO: Com tanta coisa para fazer, não seria interessante você permanecer na dispersão, como se houvesse todo o tempo do mundo. De fato, o tempo é fragmento da eternidade, mas, aqui e agora, isso não é perceptível.

PEIXES: Amplie sua percepção, inclua em seu entendimento alguns tópicos que, até não muito tempo atrás, teria parecido inconcebível você aceitar. Nada melhor do que ampliar o entendimento para superar preconceitos decadentes.