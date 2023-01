Horóscopo de 10/1: veja previsões para esta terça

Data estelar: Lua Vazia até 12h16

Quando nossa humanidade não consegue dar forma aos seus pensamentos, nem tampouco expressar o que sente, e se o expressa é mal interpretada, essa é uma experiência desoladora, porque como no Universo tudo existe em relação aos outros, o evento da falta de comunicação decepciona.

Para nos expressarmos precisamos de pontos de apoio na realidade concreta, elementos da vida objetiva que sirvam de instrumento para a comunicação, e por essa acontecer sentirmos que tudo está bem.

Quando a Lua está Vazia, os potenciais ingredientes que dariam suporte para a comunicação estão todos por aí, como sempre, mas desagregados e nós, um dos ingredientes, nos sentindo sem domínio algum para os ordenar. Diante desse cenário, melhor mesmo seria voltar à cama e dormir, se despreocupando de tudo e de todos.

ÁRIES: A alegria há de ser valorizada, porque é nesse estado gracioso da alma que os pensamentos são mais certeiros. Claro está, não se trata da alegria que resulta da ignorância, mas aquela que é filha da lucidez. É assim.

TOURO: O clima de fim de mundo é sempre o mesmo, um mau humor que toma conta da alma e estaciona, dando a impressão de que ficará aí para sempre. Porém, passa, e porque passa seria melhor não o levar muito a sério.

GÊMEOS: O frenesi mental que é frequente em você, às vezes, como agora, fica insuportável até para você. É nessa hora que convém respirar fundo e não se levar muito a sério, porque os pensamentos desse instante são irrelevantes.

CÂNCER: Preocupar-se com as finanças não é uma boa ideia, porque seria só puxar uma ponta dessas preocupações para virem todas ao mesmo tempo, constrangendo a alma. Procure transitar por entre o céu e a terra com leveza.

LEÃO: Mesmo se sentindo com a bola toda, prefira observar com mais tranquilidade os acontecimentos antes de se lançar a tomar iniciativas que, depois, seria difícil voltar atrás. Talvez não seja urgente agir agora.

VIRGEM: Há dias em que a alma se fecharia em si mesma e desconectaria qualquer tipo de relacionamento, se isso fosse possível, porém, como possível não é, encontra refúgio nos devaneios, alguns interessantes, outros nem tanto.

LIBRA: As pessoas são pessoas, isso significando que não se pode prever com absoluta certeza seus movimentos, porque são sujeitas a emoções que interrompem o fluxo das ideações racionalmente ordenadas. Assim são as coisas.

ESCORPIÃO: Nem todo dia há de ser maravilhoso, nem tampouco você deve exigir de si um desempenho magnífico a todo momento. Os humores oscilam e são sujeitos a fluxos e refluxos, mas a continuidade de tudo é eterna e constante.

SAGITÁRIO: Um dia a mente parece lúcida e dona da verdade, noutro a mesma mente duvida de tudo, até de si mesma. Considere o seguinte, você não é esses fluxos de humor, você é o ser interior capaz de sobreviver a todos.

CAPRICÓRNIO: As certezas que guiam seus passos podem não parecer tão certas hoje, porque os questionamentos conduziram sua alma ao lugar interior em que nada parece ter o mesmo valor que parecia. Isso vai passar.

AQUÁRIO: O senso de urgência há de ser temperado com bom humor, não levando muito a sério esse impulso, porque não apenas nada resolveria como também seria capaz de agregar problemas a um cenário que não mereceria.

PEIXES: As trapalhadas podem ser motivo de irritação ou de risadas, você escolhe, mas essa não seria uma escolha consciente e intencional, porém, uma que vai sendo feita ao longo dos dias, nos acertos e desacertos, na rotina.