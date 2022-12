Horóscopo de 10/12: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua míngua em Câncer.

De um modo ou de outro, consciente ou inconscientemente, nossa humanidade não tem como esconder de si que aprecia a vingança, mas raramente se atreve a proferir essa palavra, pois, é de uma ética de duvidosa reputação. Como resultado, em vez empreender a vingança em primeira pessoa, terceiriza o processo, o transferindo a um procedimento cósmico, como o Karma, ou a uma instância julgadora suprema, a Divindade.

É justo que se repare todo e qualquer crime, mas nessa justiça teria cabimento também o oculto prazer da vingança? O regozijo íntimo de contemplar a desgraça dos que nos desgraçaram eventualmente nos aproxima do crime do qual fomos vítimas, ativando uma roda de repetições, sobre a qual nos alertaram os sábios de todos os tempos. Perdoai para libertar-vos, nos dizem, mas vai ser santo assim em outro planeta!

ÁRIES: É hora de se livrar do peso morto, de sua alma se desamarrar das pessoas e eventos do passado que não têm mais nada para agregar e que, pelo contrário, sugam sua energia. É um livramento para fazer em vários capítulos.

TOURO: Tudo merece negociação, mas sabendo que há um lugar em que as pessoas empacam, e não abrem mão do que desejam, exigindo muito mais do que se esperaria de uma negociação. Isso emperra as conversas, mas continuam.

GÊMEOS: Ocupe um pouco de tempo para organizar suas finanças, mas sem que isso se transforme num exercício de intermináveis preocupações. Arrume e organize o básico, apenas para deter um pouco mais de controle. Só isso.

CÂNCER: Alguém tem de fazer algo, e parece que a tarefa recaiu sobre suas costas. No entanto, a situação não é pesada, apenas acontece de as pessoas não fazerem o que é preciso, e você entra em cena resolvendo a questão.

LEÃO: Na quietude barulhenta da solidão, sua alma vai ter chance de digerir melhor as informações que andou recebendo. São muitas coisas que precisam ser entendidas e absorvidas ao mesmo tempo, a alma fica congestionada.

VIRGEM: Prefira o movimento, hoje saia à procura de pessoas e se permita aceitar convites também, porque na dinâmica social sua alma terá chances de encontrar coisas e enxergar oportunidades que de outro modo seriam invisíveis.

LIBRA: Agora é propício você ser mais determinante em seus movimentos, tentando não deixar em aberto nenhuma de suas pretensões, mas se focando naquelas que, neste momento, poderiam ser satisfeitas sem grandes manobras.

ESCORPIÃO: É sempre bom tomar um pouco de distância para observar com mais objetividade tudo que está em andamento e, principalmente, qual seria seu papel real nesse roteiro todo. Este é um bom momento para essa distância.

SAGITÁRIO: Agora sua alma se confronta com ela mesma, tendo acesso a essas emoções que normalmente preferimos varrer para baixo do tapete. É o momento de decidir o que fazer com isso, reagir ou simplesmente deixar passar?

CAPRICÓRNIO: Se aproxime das pessoas que lhe brindam com interlocução, fazendo contraponto ao que você conversa, de modo a que isso faça você pensar melhor sobre os convencimentos que se cristalizaram em sua alma com o tempo.

AQUÁRIO: Se pouca coisa puder ser feita, então faça pouco, mas faça bem, se envolvendo em cada tarefa como se fosse a mais bela e transcendente do Universo. Dessa forma, sua influência fará com que tudo seja maior do que parece.

PEIXES: Busque seu bem-estar, porque se você existe num estado de ânimo minimamente sereno e alegre, todas as pessoas dentro do seu círculo de influência se beneficiam muito com isso. O que haveria de mais importante? Nada mais.