Horóscopo de 10/3: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua quarto crescente em Gêmeos é Vazia a partir das 13h44



É provável que nenhum relacionamento, pessoal ou de negócios, conseguiria resistir à exposição dos reais motivos que o sustentam, porque o realismo ofende o romance que nossa humanidade adora sustentar, mesmo ciente de que, na prática, as coisas são bem diferentes da imagem ideal.



As mentiras, por isso, se tornam socialmente aceitáveis, e servem para sustentar o romance nos adultos, e a rebeldia da adolescência, que se horroriza com o que considera ser uma hipocrisia generalizada.



O tempo e a maturidade, porém, fazem com que o humano abdique da rebeldia adolescente e entre no jogo social das simulações. alvez isso te enoje, mas se assim for, te cabe questionar se, de fato, o mundo seria mesmo melhor sem as simulações consensualmente aceitas.



Não tem como saber isso, porque é uma experiência desconhecida.



ÁRIES: Tem assunto de sobra para você refletir com sinceridade e honestidade, tanto ao seu respeito como, também, a respeito das pessoas com que você se relaciona. É importante mergulhar nessas reflexões com sinceridade.



TOURO: Nem todas as pessoas com que você precisa tratar lhe são simpáticas, mas são necessárias. Este não é um momento em que sua alma deva se orientar pelas preferências, mas pelas necessidades que devem ser supridas.



GÊMEOS: Cuide para que suas dúvidas e dilemas não ocupem o lugar e tempo das atitudes que você poderia tomar, as quais, mesmo sendo erradas ou impertinentes, ainda assim serviriam para sua alma ter mais noção do momento.



CÂNCER: Aquilo que você fica sabendo neste momento é um tipo de informação que precisa ser usada com bastante cuidado, e a melhor maneira de se relacionar com ela é através da discrição. Finja que não sabe nada, esconda.



LEÃO: Investigue tudo que levantar alguma suspeita, para evitar que os preconceitos tomem conta do cenário e façam você incorrer em erros graves de julgamento. Nada dê por sabido, este é um momento que requer cuidado e investigação.



VIRGEM: Ainda que sua alma torça o nariz diante do que as pessoas fazem, ao mesmo tempo se sente atraída pelo efeito de suas ações, já que trazem resultados que, de outra maneira, seria muito difícil obter. Observações pertinentes.



LIBRA: Atividade é o remédio. Cuide para que sua rotina não seja impermeável ao acréscimo de atividade, pois, será melhor bagunçar um pouco o seu dia a dia do que ficar esperando algo acontecer. É você que acontece.



ESCORPIÃO: Lide com a realidade de acordo com o alcance de sua boa ou má vontade, porque, no fim, é isso que vai determinar o teor dos acontecimentos. Não é tanto o que acontece, mas a maneira com que você reage.



SAGITÁRIO: Procure manter a dinâmica, não deixe a peteca cair, pois, mesmo que o meio de campo tenha embolado, isso não significa que deva suspender suas ações. Pelo contrário, é hora de manter a bola em movimento.



CAPRICÓRNIO: A rotina sempre acaba sendo desvalorizada, como se não fosse realmente importante na construção da experiência de vida. Evite cometer esse erro, pois, com uma rotina bem construída e administrada, tudo fica melhor.



AQUÁRIO: A maior parte do tempo a vida é maravilhosa, não há como discutir isso. Porém, os momentos tensos e angustiantes são tão impactantes, que a alma acaba imaginando que a vida inteira seja processada em torno dessa situação.



PEIXES: Seria, com certeza, muito mais confortável se acontecesse um vento misterioso do destino que varresse os obstáculos e abrisse todas as portas. Esse sonho, porém, não é real, é apenas uma fantasia que confunde.