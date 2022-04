Horóscopo de 10/4: veja previsões para este domingo

Data estelar: Mercúrio e Plutão em quadratura.

Para que tuas verdades não sejam apenas opiniões pessoais, elevadas ao status de essência pela força da vaidade, tu precisas crescer além de ti, te aventurando a participar de experiências que se inserem e têm sentido num ambiente muito mais amplo do que tua personalidade.

Tua personalidade sempre quer ser o centro do Universo, medindo a realidade por meio de seus pontos de vista, porém, aí raramente está a verdade, porque ela sempre será algo maior que tua presença.

Para que tuas verdades sejam expressão da verdade maior, tu precisas ser maior que ti, ampliando tua percepção para além de ti, na direção das forças da civilização e das potências cosmogônicas que se expressam através de tuas palavras, pensamentos, emoções e obras.

A realidade sempre será maior que ti, e aí mesmo está a verdade.

ÁRIES: Querer muito significa que sua alma haverá de se encrencar bastante, porque a vida não oferece nada de mão beijada, tudo precisa ser garimpado, conquistado, e depois preservado em bom funcionamento. É assim.

TOURO: Amadurecer dói, porque se torna necessário aceitar muitos erros cometidos, que ainda teimam em aparecer com argumentos e justificativas, como se nunca tivessem sido erros. Cuide para amadurecer da melhor maneira possível.

GÊMEOS: O que acontece a outrem, afeta a você também particularmente. Nada há que possa ficar de fora de sua alma, porque estamos todos conectados, e esta não é uma afirmação vazia, é a descrição de como tudo funciona.

CÂNCER: Cuide dos seus interesses, sem se importar com o quanto isso custar, do ponto de vista dos relacionamentos sociais que, de uma forma ou de outra, acabam sempre impondo limitações a tudo que você poderia fazer.

LEÃO: Tome as rédeas do seu destino, aja de forma independente das circunstâncias, que podem ser favoráveis ou adversas, mas que, de toda maneira, não hão de marcar o ritmo de suas atitudes Tome as rédeas do seu destino.

VIRGEM: Nem sempre a alma se sente com banca suficiente para enfrentar a complexidade da vida. Às vezes, como agora, quer apenas se esconder um pouco, para conseguir um respiro, para ter mínimo domínio sobre a realidade.

LIBRA: As divergências são normais, mas, de vez em quando, como agora, parecem exercer uma pressão fora do normal, requerendo algum tipo de descompressão, que nem sempre acontece da melhor maneira possível, na santa paz.

ESCORPIÃO: Uma encrenca por vez, ou tudo junto e ao mesmo tempo, você escolhe. Este é um momento de enorme complexidade emocional, que não admite precipitações, porque essas pagariam um preço incompatível com os resultados.

SAGITÁRIO: Afinal, você fará o que quiser, a questão não é essa. A questão central é o quanto isso vai custar, porque a essa altura do campeonato da vida, sua alma já deve ter percebido que tudo tem um custo. Ou não?

CAPRICÓRNIO: Conheça tudo que é real, investigando as pessoas e a sua própria alma, para destilar verdades, em vez de ficar brincando de aparências. É preferível ser realista e verdadeiro a continuar simulando. Custa muito.

AQUÁRIO: Ainda que esteja tudo bem, mesmo assim há momentos em que a alma parece enamorada do precipício, suspeitando que tudo, a qualquer hora, vai mesmo para o inferno. Lide com isso da melhor maneira possível. Vai passar.

PEIXES: Ou você desiste e simplifica tudo, diminuindo de tamanho, ou você dobra a aposta e se lança atrevidamente ao futuro incerto, com a alma orientada apenas pelas visões que fazem o coração arder de vontade de realizar.