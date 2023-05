Horóscopo de 10/5: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua míngua em Capricórnio.

Somente tu e mais ninguém, na solitude de tua alma, sabes o que te custa atravessar cada dia, quanto te arriscas, quanto investes de tua energia preciosa em administrar os titãs interiores que te derrubam, o medo, a ansiedade, a angústia, a inefável certeza de teres tomado as decisões erradas e agora te encontrares dentro de um calabouço existencial.

Somente tu e mais ninguém é capaz de avaliar a dose de heroísmo que incorporas, porque sem ela nem sequer a mais ordinária das existências humanas seria possível. Somente tu e mais ninguém reconhece que o normal não é receber mãos amigas que amparam, mas palavras e movimentos que derrubam, no maltrato mútuo que caracteriza os relacionamentos sociais.

Estamos todos sós, porque preferimos nos apegar a essa solitude em vez de aproveitar a realidade fraternal que une a tudo e a todos.

ÁRIES: O bem-estar há de prevalecer, mas se você esperar que as circunstâncias montem o cenário para seu bem-estar, muito provavelmente acontecerá apenas isso, você esperar. Faça seu próprio bem-estar, isso sim.

TOURO: As mãos amigas estão todas escondidas, temerosas de serem oprimidas e abusadas novamente, porém, estão todas por aí, e sejam essas visíveis ou invisíveis, fato é que sua alma há de renovar a confiança na vida.

GÊMEOS: Faça sua parte com empenho e desapego aos resultados, ainda que com a alma motivada pela ambição, que faz parte do jogo. Faça sua parte para não ficar dando voltas e mais voltas sobre a mesma situação. Em frente.

CÂNCER: É preciso tomar alguma atitude, mas não pode ser qualquer uma, reagindo impulsivamente aos acontecimentos. É preciso que a atitude que você tomar seja o mais eficiente possível, tendo em vista resultados a longo prazo.

LEÃO: Apesar da tentação, este não é um momento propício para tomar decisões precipitadas, ao contrário, seria melhor você reservar tempo para pensar com imparcialidade sobre os assuntos que sua alma não consegue resolver.

VIRGEM: Quando há entendimento entre as pessoas, a dinâmica que se instala é graciosa e muito leve, todo mundo se diverte e se sente bem. Por que será então que é tão raro haver esse entendimento? Masoquismo cultural?

LIBRA: Seria mais interessante se houvesse um atalho que levasse você diretamente ao objetivo, e talvez esse exista, mas por enquanto está escondido, e isso significa que você deve continuar dando passos pequenos.

ESCORPIÃO: Tudo se acerta, isso é uma certeza, acontece apenas que alguns acertos ocorrem de acordo a seus desejos, enquanto outros estão na mão do mistério da Vida, que muitas vezes protege os humanos parecendo que os castiga.

SAGITÁRIO: Em algum momento sua alma sentirá empatia e compaixão, porém, não para ter piedade de quem quer que seja, mas porque compreenderá que estamos todos unidos e que precisamos estabelecer relacionamentos solidários.

CAPRICÓRNIO: O contato social é imprescindível, porque mesmo que você não prefira a companhia de seus semelhantes e diferentes humanos, é impensável a construção do destino sem relacionamentos de todos os tipos. Em frente.

AQUÁRIO: Pense da forma mais prática possível, porque assim você evitará se dispersar no meio de tanta coisa que precisaria ser feita, mas que, com certeza, não haveria tempo hábil suficiente para dar conta de tudo. Em partes.

PEIXES: Enquanto o mundo não ajuda nem facilita, faça pelo menos você alguma diferença, estendendo uma mão amiga que ampare, um gesto compreensivo para que a praga da opressão mútua não se reproduza através de você.