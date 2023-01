Horóscopo de 1/1: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua cresce em Touro.

Que a Graça Divina te inspire e motive a ser uma pessoa melhor a cada dia, independente do ano que for e das circunstâncias em que existas, porque neste momento crucial da história humana não há mais como se esconder no mesmo castelo egoísta de outrora, que tantas vitórias garantiu. Todos nós somos autorizados a ser empedernidos egoístas, mas é isso que nos torna pessoas piores das que potencialmente somos.

Para ser uma pessoa melhor, mais ampla, generosa, verdadeira, boa e bela tu tens de crescer além do egoísmo empedernido que circula através da educação e das tradições, e não importa de que maneira conceitues o que seja maior do que ti, quem pode te orientar nesse sentido é o Divino. Portanto, escolhe a imagem do Divino, ou não escolhas imagem nenhuma, mas te entrega confiante e alegre à Vida de tua vida.

ÁRIES: O exercício de visualização do futuro não poderia vir em melhor hora, é coincidente com o início do ano novo, porém, é muito maior do que a data, representa uma corrente de vida antiga que se projeta ao futuro.

TOURO: Sua alma enxerga o futuro com olhos diferentes de quaisquer outras épocas, com uma intensidade que, apesar de conhecida, não tinha se manifestado assim havia muito tempo. O sinal que isso representa ainda é um enigma.

GÊMEOS: As emoções são absolutas e os raciocínios sempre relativos e temporários. Este é um momento em que se misturam as duas coisas simultaneamente, justo numa data de tamanha relevância social e cultural. Em frente.

CÂNCER: A qualidade do humor é proporcional à qualidade das pessoas mais próximas. A partir de agora sua alma há de escolher a dedo os relacionamentos, ciente de que uma boa parte do bem-estar que busca depende disso.

LEÃO: As potencialidades que sua alma enxerga agora hão de ser levadas a sério, porém, sem as tratar como se fossem acontecer de forma mágica, sem esforço. São potencialidades que requererão muito afinco para serem realizadas.

VIRGEM: A alma está sempre tomada de fortes desejos, mas dá a impressão de que este seria um caso diferente, e não se trata apenas da data especial, mas de uma sensação que conecta a realidades mais amplas e sofisticadas.

LIBRA: Agora se trata de viver bem com a maior frequência possível, em vez de que o bem-estar seja apenas uma exceção no meio das agruras, perrengues e complicações existenciais. O bem-estar há de se tornar cotidiano.

ESCORPIÃO: As banalidades que normalmente passariam despercebidas, neste momento adquirem uma relevância incomum, e não é porque esta data do calendário propicie essas coisas, há algo maior em andamento. Só resta saber o que.

SAGITÁRIO: Tenha em mente que para você realizar suas pretensões um esforço colossal de várias naturezas terá de ser posto em marcha. Essa é uma conta que sua alma precisa fazer, para não se jogar à aventura de forma insensata.

CAPRICÓRNIO: Os investimentos não são apenas de dinheiro, mas de empenho seu, pessoal e intransferível, para se abrir passagem pela vida afora, e não gastar seu tempo contrariando obstáculos, mas se aproximando aos seus desejos.

AQUÁRIO: Enquanto a vida interior se mantiver rica de emoções e projetos, a juventude circulará através de sua presença, de forma independente à idade cronológica que você tiver. Preserve esse estado de espírito o tempo todo.

PEIXES: As resoluções que sua alma faz neste momento são carregadas de emoções muito mais intensas que as de qualquer outro tempo conhecido. Não há certeza de nada, mas ainda assim, sua alma embarca em certezas inefáveis.