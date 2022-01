Horóscopo de 1/1: veja previsões para este sábado

Data estelar: Sol e Urano em trígono; Lua Vazia das 5h17 até 20h03

Há uma ressaca que é fisiológica, por submeter o fígado a excessos de bebida e alimento, mas há também uma ressaca de ordem moral, porque tua alma não consegue esquecer do que fez e que não sabe como foi que fez, se arrependendo.

Todas as ressacas se curam, umas bebendo bastante água, outras com o simples esquecimento, e com o trato leve para com tua própria alma.

A Lua Vazia de hoje complica a recuperação e agrega peso às ressacas, mas até isso tem cura, porque se te dedicas de coração e muito boa vontade a fazer uma arrumação de teu espaço e de tuas coisas, isso te brindará com suporte para passar através das obnubilações e dos eventuais dramas que as pessoas próximas produzirem, por estarem tão desencontradas que não sabem o que fazer com elas próprias.

ÁRIES: A vontade de ter tudo organizado é originada no pressentimento de que as coisas se tornarão mais complexas durante este ano, mas que, ao mesmo tempo, serão fundamento para avanços muito significativos. Ordene então.

TOURO: Sua alma pode até se sentir muito bem e cheia de disposição, mas é bom olhar ao redor e ter em mente o clima de desorientação que impera. Transite por entre os relacionamentos sociais com sua alegria, mas não espere gratidão.

GÊMEOS: Apesar dos bons sentimentos que fluem através de sua alma, o cenário e as pessoas que fazem parte dele não ajudam nem um pouco a expressar abertamente seu bem-estar. Não importa, só vale você se sentir bem.

CÂNCER: Procure se reunir com as pessoas que realmente valham a pena, porque a proximidade de pessoas desorientadas contaminará negativamente o ambiente pelo qual você transitar. Pessoas podem ser boas ou más companhias.

LEÃO: Faça o que tiver vontade, mas não espere ajuda de ninguém. Faça tudo que quiser sem esperar apoio de ninguém, porque agora está todo mundo fora de si, com a alma pendurada no infinito. Ninguém sabe administrar isso.

VIRGEM: Caberá a você arrumar a bagunça dos outros, o que não é incomum acontecer. Talvez você tenha muito boa vontade nesse sentido, mas também há limite para tudo. Não se esqueça de você também descansar, isso é importante.

LIBRA: Nada exija, deixe tudo correr de acordo aos mistérios da vida, porque no que depender das decisões e atitudes das pessoas, a coisa tende a ser um tanto caótica. Sem se importar com isso, siga em frente com tudo.

ESCORPIÃO: Muitas das promessas que são feitas em estado de entusiasmo hão de ser passadas por um crivo muito fino, porque de outra forma sua alma se frustraria por, mais uma vez, depender de promessas vãs. Melhor não.

SAGITÁRIO: Tanta coisa para organizar e tão pouca vontade de o fazer. Tudo pode ser adiado para outro momento, sem detrimento de nada. Encare o que tiver vontade de fazer e o resto deixe de lado, sem nenhum pudor ou temor.

CAPRICÓRNIO: Está tudo certo, mas a incerteza do mundo se manifesta de uma forma evidente através do estado de ânimo das pessoas com que sua alma precisa lidar hoje. Tome distância, nada obriga você a se aproximar delas.

AQUÁRIO: Está tudo certo com sua alma, mas não é o mesmo que acontece às pessoas com que você tenha contato neste dia, já que o movimento deste é bastante confuso, agregando confusão ao estado de ânimo geral. Isso passa.

PEIXES: Finja que o ano começa amanhã, porque hoje é um dia de transição apenas, e sua alma pode passar por ele com alegria e leveza, desde que não exija nada de si mesma, nem muito menos exija nada de ninguém por perto.