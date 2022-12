Horóscopo de 11/12: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua míngua em Câncer.

A consciência é o fiscal de fronteira que precisa escolher quais, dentre todas as forças disponíveis para se expressarem através de nossas presenças, terão passagem liberada e quais outras terão de esperar ou se conformar com ficarem adormecidas para sempre.

Não são poucas as forças que pretendem se expressar através de nós, há as de origem fisiológica, psicológica, sociológica, histórica, cosmogônica, espiritual, enfim, todo o espectro possível que vai da mais densa e concreta matéria ao mais elevado e abrangente espírito.

Só que tudo isso não cabe ao mesmo tempo nas vinte e quatro horas de cada dia. O estado de atenção plena que se busca não é nada além disso, o melhor estado para a consciência fiscalizar e escolher o que vai se manifestar através de nossas presenças.

ÁRIES: Aproveite este momento para dividir o antes do depois, trace uma linha imaginária entre seu passado e o futuro que pode ser construído daqui para frente. Essa linha divisória será determinante em suas decisões.

TOURO: Algumas questões precisam ser conversadas com mais reflexão, porque envolvem relacionamentos complexos, que não podem ser reduzidos a esses ou àqueles estereótipos. É preciso conversar, ouvir e refletir melhor.

GÊMEOS: Aja em nome de garantir mais segurança, porque nessa condição seu estado de ânimo será melhor. Agora não é hora de gastar energia e recursos sem que haja uma razão verdadeira e prática para isso. Senão, melhor descansar.

CÂNCER: Já que é necessário tomar uma atitude, por que não você? Há um momento em que as coisas parecem se definir sozinhas, e nós nos transformamos em meros coadjuvantes de um roteiro de proporções cósmicas. É assim.

LEÃO: Um pouco mais de silêncio que o habitual é tudo que sua alma precisa para digerir o que andou acontecendo nas últimas semanas. É muita informação para metabolizar, e isso se faz melhor na quietude da solidão.

VIRGEM: Aproveite o momento para ampliar suas conexões sociais, prefira se expor mais do que o normal, porque se você buscar o conforto de sua intimidade ninguém terá acesso a você, e o que poderia ser percebido se perderá.

LIBRA: Quanto mais objetivas sejam suas intervenções neste momento, melhores serão os resultados. Nada deixe no ar, procure agir com espírito prático, resolvendo pontualmente cada questão que surgir, amarrando as pontas soltas.

ESCORPIÃO: Quanto mais ampla e inclusiva seja sua apreciação do panorama atual em que sua alma está inserida, melhores serão as decisões que você tomará, porque essas serão pautadas por uma orientação mais sábia e produtiva.

SAGITÁRIO: Responder ao que sua alma considera um desaforo é uma atitude espontânea, mas que deve ser diferenciada daquilo que você planeja fazer para se livrar de algo que incomoda. Espontaneidade e planejamento são diferentes.

CAPRICÓRNIO: É importante ouvir outras pessoas, mesmo que elas contradigam seus convencimentos, e principalmente por isso. Todos os convencimentos precisam ser verificados, porque alguns perdem a validade.

AQUÁRIO: Quando sua alma está feliz e serena, irradia uma influência que deixa as pessoas muito à vontade, e que as faz se sentirem muito bem. Essa irradiação é muito simples e está disponível para ser exercida neste momento.

PEIXES: Faça felizes as pessoas que existem dentro do seu círculo de influência, transmita a elas uma aura de conforto, segurança e alegria. Você não precisa da presença de todas as pessoas, apenas pensar nelas com bem-estar.