Horóscopo de 11/2: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Mercúrio e Plutão em conjunção; Lua Vazia o dia inteiro.



Aquilo que deixaste para depois está vindo na tua direção, porque agora é o depois de antes. No futuro, preserva um equilíbrio dinâmico em todas tuas atividades, para que não fiquem tantas pontas soltas no teu andar pela vida, porque todas elas, como é verificável agora, em algum momento conspiram para te apresentarem a conta que deves pagar.



Nem tudo é divertido entre o céu e a terra, não há como passar um dia sequer sem ter de investir parte do tempo e recursos fazendo algo que te pesa, porque não te brinda com leveza e entretenimento.



Cumprir deveres, no entanto, não há de ser algo que te seque o coração, mas uma parte de tuas atividades que serve ao propósito de agregar ordem ao mundo, uma base previsível de funcionamento



Encara tudo com leveza, dando conta do que se apresentar.



ÁRIES: Faça com que sua voz seja respeitada e, também, que as decisões tomadas continuem em marcha, a despeito de quaisquer oposições e contrariedades, principalmente, aquelas que as pessoas resistentes provocam.



TOURO: O senso de segurança que sua alma conquistou não será perdido, mas é necessário aceitar alguns riscos que desequilibram a paz e sossego conquistados. Sem novas aventuras, sua alma entraria em tédio rapidamente.



GÊMEOS: O que fazer com o que acontece? A resposta a essa pergunta define quem você realmente é, porque o resto continuará na mão dos mistérios da vida, que traz e leva acontecimentos de sua vida. Você é o que você decide.



CÂNCER: Testemunhar absurdos causa revolta na alma, mas há momentos em que não se pode agir de imediato para equilibrar o jogo. Por pior que seja, nessa hora é preciso se conter e criar uma estratégia de reação eficiente.



LEÃO: Se você não conseguir fazer, então evite exigir que outras pessoas consigam. A mesma dificuldade que você enfrenta, outras pessoas enfrentarão, porque se trata de assuntos que só podem ser realizados em conjunto.



VIRGEM: Qualquer coisa decidida será a conquista de um resultado qualquer. Evite deixar coisas indefinidas, tenha consciência de suas decisões e sempre calcule, dentro do possível, o rumo que a vida toma. Decisões.



LIBRA: Finalize o que esteja ao seu alcance, mas sem ceder à ansiedade que o momento parece produzir. Deixe a ansiedade falando sozinha pelos cantos de sua alma e, enquanto isso, se dedique a fazer o que você conseguir.



ESCORPIÃO: As negociações precisam ser tratadas com cuidado, sem precipitação, nem tampouco deixar que sejam encaminhadas a um impasse que seria negativo para todas as partes envolvidas. Tudo em sua medida e harmonia.



SAGITÁRIO: As pessoas podem tentar criar dificuldades, mas ninguém vai poder tirar de você o que seja verdadeiramente seu. Por isso, em primeiro lugar, faça esse voto de confiança, em seu taco, na natureza de seu caminho.



CAPRICÓRNIO: As limitações que você experimenta têm uma única utilidade, a de desafiar sua alma a tomar atitudes determinantes, que as desintegrem. Você não é o que acontece a você, você é o que você faz com o que acontece.



AQUÁRIO: No momento, ainda não se pode agir com base naquilo que sua alma ficou sabendo, mas isso é apenas uma questão de tempo, de amadurecer as informações e de escolher ações eficientes, e colocar em prática na hora certa.



PEIXES: As coisas esquentam, não diretamente com você, mas ao seu redor há lutas ferrenhas se desenvolvendo. Pois então, faça algo útil com isso, entrando no conflito, porque, definitivamente, o planeta não está em paz.