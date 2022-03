Horóscopo de 11/3: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua cresce em Câncer.



Nutre e protege os relacionamentos que sejam significativos e que representem teus interesses, sejam de natureza material, emocional ou espiritual. Cria em volta de ti uma aura de proteção, para que tudo e todos que estejam dentro do teu círculo de influência sejam beneficiados com tua presença e ações.



E se, por desventura, estás na situação em que esse círculo de proteção te pesa demais, precisas voltar tua mente ao passado, ao momento em que fizeste essa construção porque assim o decidiste. Esse círculo foi criado aparentemente por interesse, mas foi uma decisão livre também.



Em algum momento isso pode te pesar, porque parece limitar tua liberdade de decidir. Então estarás diante do dilema de tomar outra decisão livre, a de chutar o balde e mandar tudo ao inferno.



ÁRIES: Se a emoção fosse provedora de tudo, neste momento sua alma seria a pessoa mais rica entre o céu e a terra. Porém, emoção é uma riqueza subjetiva, que encontra grande dificuldade de se conectar com a realidade concreta.



TOURO: A malha de relacionamentos sociais é muito complexa, porque coloca lado a lado pessoas que defendem e representam interesses divergentes e conflitantes. Porém, essa é uma realidade que não pode ser mudada. É o que é.



GÊMEOS: Ainda que sua alma não se sinta com essa bola toda, este é um momento de exposição e ninguém irá querer saber de suas fragilidades, mas daquilo que você tem capacidade de entregar. Ofereça seu melhor, entre em ação.



CÂNCER: Se, como dizem por aí, a perfeição não é acessível aos humanos, ou se nem existe, sua alma não precisa acreditar nisso, porque, de toda maneira, continuará lutando para fazer de sua vida particular uma perfeição.



LEÃO: Sentir que sua alma está à deriva é resultado de um oceano de sensações que não podem, de imediato, ser resolvidas em algum tipo de ação. Procure não se angustiar demais com isso, escreva ou leia poesias para equilibrar.



VIRGEM: Faça um pouco de esforço para evitar se encerrar dentro da sua toca, porque o mundo social oferece a você, agora, oportunidades interessantes de conexão. Evite a inércia, saia por aí, aceite convites, movimento!



LIBRA: Escolha a dedo suas atividades, preferindo se focar naquelas que recompensam você com bons sentimentos. Gostar do que se faz é fundamental, mas é um tipo de condição muito rara de sustentar. Aproveite muito.



ESCORPIÃO: O bem-estar que é compartilhado é bem-estar que se multiplica. Porém, é preciso escolher a dedo as pessoas com quem compartilhar o bem-estar, porque, senão, se transforma rapidamente em mal-estar e irritação. Isso não.



SAGITÁRIO: Deixe fluir, é o melhor que sua alma pode fazer diante do cenário intenso e dramático que se apresenta. Melhor não reagir, melhor se posicionar no lugar da alma observadora, que contempla a realidade em andamento.



CAPRICÓRNIO: O melhor deste momento é a diversidade de contatos sociais que se apresentam, sendo oportuno você ampliar o círculo de conhecidos e o alcance de sua influência. É um momento muito rico, com muitas potencialidades.



AQUÁRIO: Muita coisa para fazer, muito para arrumar, muita ponta solta para amarrar. Não há tempo a perder, entre em ação o mais rapidamente possível, defendendo seus interesses e fazendo valer sua vontade. Em frente.



PEIXES: É hora de você celebrar a vida, mesmo que ainda os perrengues ganhem de goleada de quaisquer perspectivas de sucesso. É hora de celebrar pelo mero fato de você respirar entre o céu e a terra. É mais que suficiente.