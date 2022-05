Horóscopo de 11/5: veja previsão para esta quarta

Data estelar: Lua cresce em Virgem.

Os alinhamentos acontecem em múltiplas dimensões, assim como também seus opostos, os desalinhamentos. Alinhamentos planetários, de centros de energia, alinhamentos entre os reinos da natureza, dentro de um relacionamento, enfim, um cardápio diversificado de alinhamentos que sempre traz o mesmo resultado, que a Vida de todas as vidas possa circular com maior liberdade e livre de impedimentos.

Há alinhamentos cíclicos, que acontecem com hora marcada, e há outros que resultam de percepções que reorganizam, ou seja, alinham, pedaços da realidade que estavam esparsos e desconectados.

Cada alinhamento é uma realização que comunica e interconecta realidades que não se conheciam entre si, mas que, ao se comunicarem, resultam numa realidade mais ampla e sofisticada.

ÁRIES: O esforço compensa, não crie dúvidas a respeito, porque mesmo que, pelo esforço, pareça que você não sai do lugar, a qualquer momento o somatório de esforços dará resultados ainda maiores do que os esperados.

TOURO: Para você não ficar agregando tarefas ao seu dia a dia, procure refletir antes de se envolver em algo novo, com a alma motivada pelo entusiasmo. Esse sentimento é nobre, mas também exagerado, e a conta vem depois.

GÊMEOS: Ainda que a contragosto, procure finalizar tudo que está em andamento, sem perder tempo com outras questões aleatórias, que só serviriam para você se entreter. O entretenimento é seu direito, mas não agora.

CÂNCER: A sedução das boas ideias é justamente a de você se acomodar no regozijo que elas provocam, e nada fazer para as realizar, já que você teria garantido o bom sentimento. Sem compartilhar as ideias, nada feito. Nada.

LEÃO: Há coisas que são aceitáveis, outras, contudo, não seria possível aceitar, porém, diante de todas, você precisa manter uma postura respeitosa diante das discordâncias, mesmo que essas enfureçam sua alma. É por aí.

VIRGEM: Abra passagem, mas cuide para não atropelar nada nem ninguém, porque isso faria você retroceder no jogo da vida. Abra passagem, mas sem considerar que qualquer pessoa seja um obstáculo, isso seria um erro.

LIBRA: Há uma hora em que, apesar de sua alma ter algo a dizer, o melhor é silenciar e aproveitar a situação para observar melhor os acontecimentos, com o devido distanciamento e imparcialidade. Busque a imparcialidade.

ESCORPIÃO: Aos poucos, você verá as pessoas entusiasmadas com suas ideias começarem a tomar distância, não porque elas tenham mudado de posição, mas porque a vida as sobrecarrega de tarefas e obrigações que não estavam no plano.

SAGITÁRIO: Faça o que estiver ao seu alcance, mas considere o seguinte, logo mais você vai precisar de ajuda, e será melhor aceitar isso com alegria, em vez de tentar forçar seus limites para continuar prescindindo de ajuda.

CAPRICÓRNIO: As ideias entusiasmam de imediato e, por isso, são apreciadas pela alma, que se regozija com elas. As obras não entusiasmam de imediato, porque requerem tempo e esforço para serem realizadas. Você escolhe.

AQUÁRIO: O medo é subversivo, está sempre por aí, serpenteando por baixo dos melhores sentimentos e, inclusive, tentando boicotar os momentos em que sua alma se sente bem, acima dos perrengues. Boicote o medo que boicota você.

PEIXES: Concórdias e discórdias, todo relacionamento é feito desse vaivém. Procure aceitar a realidade como ela é, em vez de ficar forçando que as coisas sejam como deveriam ser, ou do jeito que você quer que sejam.