Horóscopo de 11/5: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua míngua em Aquário.

Sabemos que juntos somos mais, constatamos inúmeras vezes que na matemática dos relacionamentos fraternais a somatória é sempre superior à exatidão prevista nos resultados, mas somos teimosos egoístas, a humanidade é uma classe média estelar apaixonada por ganhar vantagem e predominar individualmente, custe o que custar

A fraternidade não é um ideal subjetivo, uma quimera, a fraternidade é uma realidade cósmica, comprovada cientificamente por Pitágoras, que revelou todas as belezas do Universo, e em nossa humanidade a realidade fraternal aguarda para ser aproveitada.

Nosso pior inimigo somos nós mesmos, priorizando sempre o bem-estar individual em detrimento do bem-estar social, que sempre deixamos para conjugar num pretérito futuro indefinido.

ÁRIES: Algumas questões chegam a um momento de definição, e podem ser deixadas para trás, encerrando capítulos existenciais que é melhor ver pelas costas. Faça sua parte nesse sentido, aproveitando cada deixa que a vida der.

TOURO: Com ajuda será melhor, mas se essa faltar, sua alma precisará seguir em frente fortalecida pelos ideais que persegue O momento é muito interessante, porque a cada passo que você der, uma mão amiga se estenderá.

GÊMEOS: Cuide de seus interesses, evite esperar que as pessoas sejam compreensivas e generosas, porque ainda que esses comportamentos existam, nós estamos num momento da civilização que mais se parece à barbárie.

CÂNCER: Mesmo que você erre, isso será preferível a continuar pensando se as coisas dariam certo ou não. O erro dará a você margem de conserto e ajuste, ao passo que continuar pensando vai dar a você dor de cabeça e nada além.

LEÃO: Este é um bom momento para sua alma se debruçar sobre aqueles assuntos que não conseguiu aceitar, e que estão entalados na garganta. Procure fazer isso no silêncio de sua alma, sem tomar resoluções precipitadas.

VIRGEM: As pessoas que você precisa estão todas por aí, mas é necessário você se esforçar para fazer acontecer o que pretende, porque cada uma delas tem seus próprios assuntos para tratar. Concentre seu esforço na articulação.

LIBRA: Passos pequenos serão preferíveis a tomar atitudes precipitadas na ânsia de resolver tudo de uma tacada só. Isso seria interessante em outro momento, mas neste em particular envolveria riscos que seria melhor evitar.

ESCORPIÃO: Confie no mistério da Vida, dessa vez abdique de sua vontade de ter tudo sob controle, porque o cenário é mais amplo do que sua compreensão e, por isso, há coisas que devem acontecer mesmo que você não as deseje.

SAGITÁRIO: Nesse mundo tolo em que existimos, é normal aproveitar a vulnerabilidade alheia para explorar e oprimir, mas é por isso que as coisas andam como andam. Essa dinâmica é oposta ao funcionamento do Universo.

CAPRICÓRNIO: Faça os ajustes pertinentes nos relacionamentos em que se fundamenta seu dia a dia, com essas pessoas que de tão conhecidas e familiares acabam entrando numa rotina automática de displicência. Isso melhor não.

AQUÁRIO: Divida as tarefas e dê passos pequenos, porque através dos detalhes você avançará mais na organização do que se tentar acertar tudo de uma cajadada só. Melhor andar devagar e com bom humor, assim tudo se resolve.

PEIXES: O certo seria todo mundo se ajudar mutuamente, em vez do que é a realidade atual dos relacionamentos humanos, em que o esporte predileto é se derrubar mutuamente e aproveitar as fragilidades alheias para oprimir.