Horóscopo de 11/6: veja as previsões para este domingo

O CAMINHO DO CÉU

Data estelar: Mercúrio e Plutão em trígono.

Dentro do possível, quebra a rotina de todos os domingos e te dedica a decifrar, com boa vontade e intenção, tudo que de mais complicado te acontece, evitando te estender em lamentos inúteis, que ecoam sem sentido na Vida, são apenas dramas que nem sequer interesse histórico teriam.

Decifra as complicações que te paralisam e que merecem atenção, aquelas que tua alma não sabe mesmo o que fazer, ou se teria algo que poderia fazer, ou mais ainda, se nada fazer seria a atitude mais sábia. Te dedica a decifrar, porque neste momento há clareza disponível, e para a encontrar tu tens apenas de ter boa vontade e te dedicar a praticar essa boa vontade, porque de boas intenções é pavimentado o caminho do inferno, enquanto o caminho do céu é pavimentado de todas as boas intenções que foram colocadas em prática.

ÁRIES: Agregue pessoas de qualidade à sua vida, porque elas serão os tesouros que faltavam para sua alma se sentir enriquecida. Do jeito que o mundo anda, é muito difícil receber a devida compensação pelo esforço do trabalho.

TOURO: Procure dar os últimos retoques, mas nada de perder tempo se distraindo com quaisquer novidades que surjam por aí. Melhor você seguir o roteiro combinado, para não criar alternativas que distraiam e criem demoras.

GÊMEOS: Nem tudo está sob seu controle, mas isso não significa descontrole, apenas descreve o proceder da vida, que será sempre imensamente maior do que os desejos humanos. Se permita não estar no controle.

CÂNCER: É preciso saber bem com quem você anda, sendo realista na avaliação do caráter das pessoas, muito especialmente essas que são todas sorriso e simpatia, mas que andam fofocando ao seu respeito por trás dos bastidores.

LEÃO: O caminho que é desfrutado em conjunto com outras pessoas é um caminho muito melhor do que esse, árido, que sua alma trilha na solidão. Logo mais será possível reunir pessoas mais interessantes para fazer tudo acontecer.

VIRGEM: É preciso ter clareza, isso é o mais importante de tudo, porque com clareza você transitará por entre as complicações atuais sem que sua alma seja afetada negativamente com os acontecimentos. Você dará conta de tudo.

LIBRA: Dadas as circunstâncias complexas que rodeiam seus passos, a todo momento parece que a derrota será segura. Porém, é preciso confiar no seu taco e seguir em frente, porque as profecias negativas não se realizarão.

ESCORPIÃO: Não há nada simples e fácil em andamento, tudo que está envolvido agora terá repercussões a médio e longo prazo, e é nisso que sua alma precisa pensar para calcular direito o que seria melhor fazer agora.

SAGITÁRIO: O tempo em que as coisas davam um trabalho excessivo para acontecerem está finalizando, e apesar de que isso não significa que a perspectiva futura seja de total facilidade, haverá mais leveza disponível.

CAPRICÓRNIO: Tenha em mente o que você pretende para seu futuro e comece a dar forma a isso agora mesmo, através das atitudes e iniciativas que tomar de imediato. Este é um momento em que se pode resolver muita coisa. Em frente.

AQUÁRIO: O futuro não perdoa ninguém, faz retornar tudo que não tinha sido devidamente amarrado no momento pertinente. Esta é a hora em que sua consciência precisa ter clareza dos assuntos que não são tratados devidamente.

PEIXES: Não vale a pena ver tudo degringolar por você não ter feito tudo que estava ao seu alcance, este é um momento oportuno para você se erguer e evitar que as coisas decaiam por inércia. Use os instrumentos disponíveis.