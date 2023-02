Horóscopo de 12/2: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua míngua em Escorpião.

Não importa quão articulado, refinado e socialmente adequado seja o personagem que tua alma representa e com o qual se identifica, e ao qual se apega porque lhe brinda com sustento, o que importa é que sejas consciente desse, e que não lhe permitas ocupar o trono interior que somente tua alma merece.

Tu não és o personagem que representas, tu és a alma que há de ter as rédeas do personagem em suas mãos, a consciência orientadora para que esse personagem conheça seu lugar e proporção adequados, em vez de sufocar tua alma e tuas reais e verdadeiras pretensões, das quais terás percepção seguindo a línea de tudo que te apaixona, de tudo sem o qual seria impensável existires.

O personagem é descartável, mas tuas paixões não.

ÁRIES: Nem sempre as palavras de sabedoria que sua alma precisa ouvir virão da boca das pessoas que pareçam sábias, às vezes uma pessoa desconhecida, sem sequer se endereçar a você, fala o que você precisa ouvir.

TOURO: Para chegar a um determinado lugar há várias alternativas de caminhos, portanto, encontre a forma mais criativa de andar até o seu destino, não se conforme com repetir as fórmulas que deram certo outrora. Tudo novo.

GÊMEOS: Apesar de ser lugar comum afirmar que não exista verdade absoluta, que tudo seja uma questão de ponto de vista, há certos princípios sem os quais nem seria possível as pessoas opinarem dessa forma.

CÂNCER: Quando as suspeitas tomam conta da mente, você pode optar por se convencer de que aquilo que é pensado é a verdade absoluta, mas também você pode optar por dar o benefício da dúvida e investigar um pouco, com mente aberta.

LEÃO: As pessoas andam ambíguas demais para seu gosto, porque sua alma gostaria de definições mais claras nesta parte do caminho. Pois bem, será melhor adiar a satisfação desse desejo, porque por enquanto tudo é diferente.

VIRGEM: Imponha sua vontade, não se deixe enredar com esses milhares de assuntos que continuamente se apresentam para você os administrar, mas reserve um tempo para fazer sua vontade, se lançando à experiência de vida.

LIBRA: Diversifique suas experiências, evite repetir o que tenha dado certo em outro tempo, ou aquilo que seja parte dos seus hábitos, porque se você se atrever a diversificar assim conhecerá uma nova visão de mundo.

ESCORPIÃO: Manter a bola em movimento, é isso que importa, porque se você vai ficar dramatizando cada vez que as coisas não são do jeito desejado, aí o tempo vai sendo gasto com situações que não têm a menor importância.

SAGITÁRIO: Tudo há de ser negociado, porque o que vale neste momento é o entendimento entre as pessoas, só isso, e se para isso se torna necessário haver algum objeto em disputa, se lembre do que é importante, negociar.

CAPRICÓRNIO: É normal imaginar que não se tem suficientes recursos para fazer o que se deseja, mas se você fizer contas realistas e claras perceberá que há uma margem muito mais ampla do que a imaginada para fazer tudo.

AQUÁRIO: Às vezes é mais importante o que fica subentendido nas entrelinhas do que aquilo que as palavras tentam comunicar. Isso acontece com o que você ouve, mas neste momento acontece principalmente com o que você diz.

PEIXES: O mistério consiste em ocultar da própria alma o que representa a verdade mais visceral, porque mesmo que ela venha à mente, a própria mente encontra um jeito de a justificar e lhe brindar com um ar romântico, mas falso.