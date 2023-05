Horóscopo de 12/5: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua quarto minguante em Aquário.

A amizade é o único relacionamento perfeito entre os humanos, e só merece ser chamada de amizade a relação fundamentada no desinteresse de obter privilégios ou resultados concretos que atendam a desejos específicos.

A amizade baseia sua perfeição no fato de não se esperar vantagens, porque se estabelece sobre o próprio funcionamento do Universo, acompanha sua evolução e presta serviço ao engrandecimento desse colosso inteligente em que nos movimentamos e somos.

Entre nós sempre haverá desejos, interesses e ambição serpenteando em nossos relacionamentos, mas isso não é problema, é apenas a realidade de nossa condição atual. Problema é deixarmos de atualizar a perfeição possível e nos esquecermos de que não estamos aqui para vivermos "nossas vidas", mas para servir à Vida que nos vive.

ÁRIES: As conclusões são promissoras, porque o passado precisa ser deixado para trás, encerrando definitivamente alguns capítulos que não é necessário continuar atualizando, como se não houvesse nada mais para fazer.

TOURO: Tudo há de ser verdadeiro e realista, porque de promessas o mundo está cheio e não há mais lugar para novas. O assunto é passar para a prática, o mais rapidamente possível, aquilo que você tem intenção de fazer.

GÊMEOS: Puxe a sardinha para seu lado, mas leve em conta que com a mesma legitimidade que você faz isso, as outras pessoas também se sentirão no direito de fazer o mesmo. Aí se monta a arena de todos os conflitos necessários.

CÂNCER: Só quando você coloca suas ideias em prática dá para saber se essas eram pressentimentos de futuros desejáveis ou fantasias produzidas pelas distorções da alma humana. É importante dar esse passo e colocar tudo em prática.

LEÃO: O silêncio é a melhor companhia para este momento de sua vida, porque sua alma precisa digerir coisas que ainda não passaram pela garganta e que, muito provavelmente, demorarão bastante para serem assimiladas.

VIRGEM: Para que as pessoas se reúnam e se entendam, é necessário articular os passos para fazer isso acontecer, porque se você ficar dependendo apenas das circunstâncias para isso, o cenário continuará disperso.

LIBRA: No meio das dificuldades também acontecem facilidades, é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e confiar nos mistérios da Vida, um exercício para o qual a sua alma não se sente disposta. Mas acontece.

ESCORPIÃO: Os desejos apontam numa direção, as necessidades para outra completamente diferente, e sua consciência vai ter de resolver o impasse, porque não seria possível seguir as duas direções simultaneamente. Escolhas.

SAGITÁRIO: É importante ter empatia, porque apesar de o mundo ser construído sobre a certeza de que devemos ser todos contra todos, o funcionamento do Universo aponta numa direção completamente diferente. Todos juntos.

CAPRICÓRNIO: Todo relacionamento precisa de ajustes, para continuar merecendo o nome de relacionamento. As pessoas são complexas, você também é uma pessoa que compartilha com as outras inúmeras complexidades. Isso requer ajustes.

AQUÁRIO: A pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é ela perder o bom humor, porque sem esse as coisas parecem impossíveis e inaceitáveis, produzindo situações cheias de irritação e conflito. Muito cansativo tudo isso.

PEIXES: O mundo ideal com que sua alma sonha parece distante demais para ser verdade, mas cada atitude prática que você tomar para viver o ideal aqui e agora, será também a semente que aproximará cada vez mais o ideal do real.