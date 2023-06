Horóscopo de 12/6: veja as previsões para esta segunda-feira

Data estelar: Lua míngua em Áries.

A serenidade que te falta tem a mesma medida da confiança que perdeste ao longo da existência, e sabes quem substituiu a confiança perdida? O medo, esse intrometido que desgasta relacionamentos, talentos, memórias, sociabilidade e tantas outras experiências que com serenidade e confiança brindariam com ampliação de percepção e conhecimento.

O mesmo medo que, instintivamente, protege os animais, na consciência humana é o agressor, nós devemos nos proteger do medo porque dele não recebemos nada além de ameaças e intimidações, estragando inúmeras situações que, sem medo, seriam maravilhosas, excitantes.

A confiança é o antídoto do medo, e porque o medo ameaça o que tu precisas, é imprescindível ter coragem para se atrever a pautar os relacionamentos na confiança, aos poucos substituindo o maldito.

ÁRIES: Muito do que você adoraria ver acontecer é completamente possível, mas não de imediato, há um longo caminho de imprevisíveis resultados para ser trilhado até chegar lá. É importante ter consciência da realidade.

TOURO: Fazer com que todo mundo se entenda talvez seja muita pretensão para este momento. Melhor celebrar o pouco que se possa avançar e se tornar indiferente aos trancos e solavancos que as discórdias provocarem. Aí sim!

GÊMEOS: Se o pensamento, por si só, realizasse, imagine você tudo que aconteceria neste exato momento. Afortunadamente, esse poder ainda não está disponível a nossa humanidade, é preciso continuar confiando no trabalho.

CÂNCER: É importante aceitar que, diante das incertezas que o mundo provoca, não haveria como tudo funcionar dentro de estritas margens de segurança e previsibilidade. Aceite as incertezas e abra mão da segurança.

LEÃO: A boa vontade há de ser posta em prática, mas com cuidado, com a alma preparada para recuar no caso de os resultados se mostrarem contraproducentes. A boa vontade há de ser testada, porque não é solução mágica.

VIRGEM: O que você realmente pensa das pessoas com que se relaciona é algo que não precisa entrar na pauta nem ser aberto no jogo, seus pensamentos são seus e precisam ser aprimorados antes de ser manifestos. É assim.

LIBRA: Melhor ter clareza absoluta a respeito das tarefas que recairão sob sua responsabilidade, para depois não ter surpresas nem muito menos se queixar de qualquer tipo de injustiça. Clareza diante da desordem, isso sim.

ESCORPIÃO: Se houvesse alegria e confiança tudo seria muito mais divertido para todo mundo, mas a maior parte do tempo as pessoas andam preocupadas, ansiosas e fechadas em seus mundos de lamentos e queixas. Assim não dá.

SAGITÁRIO: Chega uma hora em que é melhor deixar a discórdia correr solta do que tentar encontrar um ponto em comum no qual conversar civilizadamente. Às vezes é melhor que o circo pegue fogo e depois ver o que resta.

CAPRICÓRNIO: A ansiedade enxerga desastre se aproximando por todos os lados, mas normalmente nenhum desastre acontece, a não ser o da própria ansiedade, que ocupa os momentos que poderiam ser consagrados ao bem-estar.

AQUÁRIO: Os conselhos que sua alma recebe parecem bons e sensatos, mas é preciso atender a essa voz íntima e sutil que indica haver alternativas que as pessoas que aconselham ainda não conseguiram enxergar. Use a intuição.

PEIXES: Nada chega pronto, tudo requer trabalho, e o trabalho não é uma toxina que deva ser evitada, porém, sua alma não pode se sentir obrigada a fazer nada, tudo há de ser empreendido com a iniciativa de sua própria vontade.