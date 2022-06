Horóscopo de 12/6: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua cresce em Escorpião.

Dia de descanso não há necessariamente de ser um dia inútil, muito menos contraproducente, no qual ingeres mais comida da que precisas, para depois tentar equilibrar queimando as calorias com exercício físico nem, menos ainda, ser um momento de te veres na obrigação de compartir tempo e espaço com pessoas que detestas, mas que precisas tolerar.

Mas, como descansar, se a mente é tomada por ventanias de desejos e insatisfações, e quer, porque quer, e é urgente, encontrar uma maneira de confirmar que não nasceu para existir de forma constante no estilo ordinário, mas que há um destino extraordinário para se viver?

Descansa tudo, descansa teus desejos, descansa tua ambição, descansa tua insatisfação, descansa teus dilemas e tuas angústias. Descansa, porque decides descansar.

ÁRIES: Para que tudo proceda da melhor maneira possível, tenha a delicadeza de colocar ordem nos assuntos básicos, para que nada perturbe seus movimentos durante os próximos dias. Organizar dá trabalho, mas é imprescindível.

TOURO: Para as coisas entrarem no trilho certo, só falta você deixar clara sua posição através de iniciativas firmes e consistentes. O resto não se pode controlar e nem seria sábio tentar qualquer coisa parecida a isso.

GÊMEOS: Em silêncio, no maior silêncio possível, procure fazer contato com suas ideações mais íntimas, e faça isso com sinceridade, sem cobrir a verdade com um véu denso de argumentações ou justificativas. É hora de encarar.

CÂNCER: As reuniões trarão tudo ao mesmo tempo, pessoas simpáticas com quem trocar ideias interessantes, e pessoas antipáticas para você medir forças ou treinar a arte do drible. De tudo um pouco, assim é a sociedade humana.

LEÃO: Evite o improviso neste momento, procure se ater ao planejamento, nem que seja para conseguir provar que os planos precisam ser modificados. A improvisação é uma tentação nesta parte do caminho, apenas isso.

VIRGEM: Permita que sua mente voe longe e alto, porque neste momento a alma precisa de liberdade, de experimentar a sensação de não haver limites em nenhum sentido. Voar mentalmente não custa nada e produz benefícios.

LIBRA: Preserve sua independência e autonomia, deixando de levar em consideração o que as pessoas andam dizendo ao seu respeito, ou sobre os assuntos de seu interesse. Deixe falar o que quiserem, você siga em frente.

ESCORPIÃO: Convide algumas pessoas para se unirem aos seus esforços, porém, não abra o jogo para todo mundo, mas selecione algumas delas de acordo com seus desempenhos e qualidades. Este é um momento de potencial sinergia.

SAGITÁRIO: Observe os detalhes e, principalmente, avalie com sensatez o valor que os pequenos detalhes têm na construção do grande caminho com que sua alma sonha. É nos detalhes que se encontra a perspectiva de sucesso.

CAPRICÓRNIO: Nada espere acontecer, faça você acontecer. Agora é um ótimo momento para você tomar as iniciativas necessárias em nome de satisfazer seu anseio de passar alguns bons momentos de divertimento e distração. Em frente.

AQUÁRIO: Arrume tudo, arrume mais, organize aquilo que, faz tempo, precisa de atenção, tome o dia para colocar tudo em ordem Esse exercício ajudará você a se sentir melhor e, assim, irradiar bem-estar a todas as pessoas.

PEIXES: O alívio é evidente, e ele vem junto com a visão de que as coisas recuperam o bom andamento, ficam nos trilhos novamente Pode parecer pouco do ponto de vista objetivo, mas provoca um alívio subjetivo considerável.