Horóscopo de 12/9: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Lua míngua em Áries.

A ignorância espiritual de nossa humanidade é um lugar onde a consciência se deita imaginando que é um berço nobre, já que repetida através das gerações ao longo de milênios e lapidada em tradições, porém, não importa o quanto ela se vista de seda e uniformes, continua sendo ignorância espiritual e produzindo decadência e dor.

Dentre as tradições incorporadas na alma de nossa humanidade há uma que é a mais representativa dos meandros e tentáculos que nossa humanidade ignorante venera, do mesmo jeito que as vítimas se enamoram de seus algozes e torturadores. É a tradição de imaginar o Universo como uma eterna luta entre o bem e o mal. Não há bem nem mal, há a Vida se manifestando e nossa humanidade resistindo ou não a ela.

A luta mítica é entre a ignorância e o conhecimento.

ÁRIES: As complicações que as pessoas provocam são as mesmas que podem ser solucionadas com a ajuda delas. É uma dinâmica tensa, mas produtiva, que requer muita presença de espírito de sua parte, para tudo correr em harmonia.

TOURO: Os desejos são fortes, mas nada realizam por si sós, se a força dos desejos fosse suficiente para realizar, não haveria frustração na alma de ninguém. Os desejos são apenas um dos ingredientes da realização. Nada além.

GÊMEOS: Ainda que pareça haver mais obstáculos do que favorecimentos, continue em frente mesmo assim, porque as coisas irão se harmonizando na mesma medida em que você as enfrentar e tentar domar à unha. Em frente com a vida.

CÂNCER: Investigar é necessário, mas para que esse caminho conduza a alguma conclusão esclarecedora, em primeiro lugar é importante você se despir dos julgamentos precipitados, senão a investigação será mal sucedida.

LEÃO: Em termos de relacionamentos humanos, nada pode ser dado por garantido, porque as pessoas têm ideias próprias e se movimentam de forma surpreendente e criativa, e em muitos casos elas se surpreendem com elas mesmas.

VIRGEM: Cuide para que na tentativa de solucionar algo de imediato você não agregue complicações a um cenário que não comporta mais. As boas intenções nunca serão suficientes quando há urgência para encontrar uma solução.

LIBRA: As emoções são sempre verdadeiras, fiéis retratos de o quanto a alma é impactada pelos acontecimentos. Em muitos momentos você precisa manter a pose e fingir que nada acontece, mas as emoções continuam por aí. Sempre.

ESCORPIÃO: O progresso esperado anda demorando tanto que a alma começa a duvidar desse, e se desorienta. Cuide para isso não se aprofundar demais, porque ainda que tudo ande demorando, isso não é justificativa para desistir.

SAGITÁRIO: A complexidade do cenário deste momento não é fruto do acaso, mas resultado compatível com sua busca de excitação e aventura. Administre as encrencas, boas ou distorcidas, da melhor maneira possível. Isso sim.

CAPRICÓRNIO: O limite da realização das ideias é a quantidade de recursos materiais disponíveis para tanto. Esse limite, porém, não é fixo, porque vai variando de acordo com a dinâmica existencial em que você se envolve. É assim.

AQUÁRIO: Em nome do progresso sempre haverá riscos, mas isso não significa que toda vez que você arriscar haverá algum progresso. É necessário usar o discernimento para distinguir as oportunidades das fantasias.

PEIXES: Talvez as pessoas não queiram ofender você, apesar de sua alma se sentir ofendida. É importante fazer a clara distinção das reais intenções que serpenteiam por trás das atitudes que as pessoas tomam. Evite confusão.