Horóscopo de 1/3: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Vênus e Júpiter em conjunção.

Além do belo espetáculo que regala os olhos de quem tiver horizonte suficiente para ver os luminares Vênus e Júpiter aparecerem brevemente durante o crepúsculo, há também os bons sentimentos que emergem de forma surpreendente de dentro da alma, mesmo em quem se acostumou a se acomodar no meio de dores e sofrimentos bem argumentados.

Sim, porque ainda que tenhamos passado tanto tempo nos familiarizando com o medo, com a ansiedade, com a angústia, que esses ânimos se transformaram em nossa casa, mesmo assim surgem bons sentimentos do fundo do coração, subvertendo a realidade sombria que com tanto empenho construímos para nós mesmos.

Isso confirma algo auspicioso, nossa humanidade não pode ser oprimida para sempre, a vida sempre ganha da morte.

ÁRIES: Procure fazer suas apostas, ciente de que por serem apostas não há garantia alguma quanto aos resultados, mas que mesmo assim sua alma se sente motivada pelo pressentimento de fazer o certo, e só isso importa.

TOURO: Muitas coisas lindas acontecem e que não podem ser compartilhadas com todas as pessoas, porque provavelmente elas nem conseguiriam entender a profundidade da experiência, e sua alma correria o risco de banalizar o evento.

GÊMEOS: O burburinho que acontece atualmente é um sinal de coisas boas vindo na sua direção, e sua alma registra o acontecimento como uma emoção que eleva acima dos perrengues cotidianos. O assunto agora é preservar essa emoção.

CÂNCER: Porque sua estrela brilha firme e elevada é que sua alma teria de se atrever muito mais do que o normal, já que o destino é apenas uma ideia disponível, mas a realização desse depende da medida do atrevimento humano.

LEÃO: As coisas podem andar um tanto embaralhadas e difíceis de organizar, porém, ainda assim sua alma é impressionada com imagens muito nítidas de um futuro que parece fora do alcance, mas que entusiasma mesmo assim.

VIRGEM: Aquilo que mais atrai sua alma também é o que representa mais riscos, porque se fácil fosse, provavelmente sua alma não sentiria tamanha atração. Há uma dose de perigo que faz tudo ser muito mais cativante.

LIBRA: Quando coisas boas acontecem com as pessoas que servem de referência para sua alma, chega a hora de celebrar junto com elas, como se o sucesso fosse o seu próprio. Celebrar o sucesso alheio como próprio, nada melhor!

ESCORPIÃO: Este momento encerra potencialidades muito interessantes, que por enquanto parecem experiências que seria impossível fazer acontecer, mas que mesmo assim entusiasmam o suficiente para não passarem despercebidas.

SAGITÁRIO: Faça sua vontade, porque essa é a lei dos desejos, e provado está que viver contendo a satisfação dos desejos não é saudável. Porém, provado está o contrário também, que satisfazer todos os desejos tampouco é saudável.

CAPRICÓRNIO: As coisas boas que acontecem não são produto de mágicas misteriosas, mas o lógico resultado de tudo que veio acontecendo antes. Talvez você tenha perdido o fio da meada, mas o fio da meada não perdeu você.

AQUÁRIO: Grandes caminhos começam com ideias pequenas, que parecem sem importância, mas que encontram aplicações que resolvem muita coisa, para muitas pessoas. Não se pode forçar esse processo, ele tem o seu próprio ritmo.

PEIXES: Os benefícios que você pretende colher se encontram disponíveis, mas não cairão do céu em sua horta, como presente divino, porque apesar de serem isso mesmo, você tem de tomar as iniciativas práticas para os colher.