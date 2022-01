Horóscopo de 13/1: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua cresce em Gêmeos.

Os truques que tua própria mente faz contigo para te confundir, para te distrair, para tirar teu foco justo nos momentos em que mais precisas desse, são os truques que tu precisas te apossar para aprender a navegar nesse território sem mapa definido, que é teu destino.

Tua mente é o sexto sentido, um órgão de percepção magnífico que tu precisas domesticar, porque assim como é, em estado selvagem, te coloca em perigo e te desorienta até não saberes mais o que acontece.

Tua mente percebe e se encanta com a diversidade de informações provinda dos outros cinco sentidos, mas também se volta para a percepção dos movimentos sutis da alma, feitos emoções, visões e pressentimentos.

Se conquistas tua própria mente, verás que todas as outras conquistas mundanas se tornam apenas detalhes sem importância em relação a essa.

ÁRIES: Muitas coisas são ditas e prometidas, e todas entusiasmam, porém, não é de lindos sentimentos que se constrói um caminho de estabilidade. É preciso se ater às promessas que realmente possam ser cumpridas e realizadas.

TOURO: Ocupar sua mente com assuntos financeiros parece sensato, mas só se isso acontecer num clima de leveza e tranquilidade, sem tirar conclusões dramáticas sobre a situação. Tudo tem solução, absolutamente tudo.

GÊMEOS: Tome algumas atitudes concretas, nem que seja para errar e depois consertar tudo. É importante se expor através das iniciativas e atitudes, porque isso quebrará o encantamento da inércia, de ficar esperando por algo ou alguém.

CÂNCER: Um pouco de silêncio fará bem à sua alma, porque com tudo que andou acontecendo, ela precisa de algumas horas para fazer reflexões profundas e realistas, sem ter ninguém por perto para dar palpites. Só assim.

LEÃO: Faça a devida reconexão com as pessoas que exerceram grande influência sobre suas decisões em algum momento do passado. A reconexão servirá para enxergar o que há de comum entre vocês, e aproveitar o movimento.

VIRGEM: Faça tudo que estiver ao seu alcance para avançar um pouco no tabuleiro do jogo de suas ambições. Aceite a ambição, porque ainda que ela seja criticada pelo falso moralismo, é um ingrediente básico das realizações.

LIBRA: Há momentos mágicos, em que as coisas dão certo, mesmo dando errado. Sim! É assim mesmo, porque aquilo que, à primeira vista pareceria ter dado errado, assim que o tempo passa se mostra muito favorável. Muito louco.

ESCORPIÃO: Faça seu jogo, mas tenha ciência de que você também é uma peça do jogo, porque sua alma é jogadora e parte do jogo ao mesmo tempo. Cada movimento do seu jogo é, também, um movimento que vai acontecer a você.

SAGITÁRIO: Faça a lista mental das pessoas que servem de referência a você, aquelas com as quais sua alma fica conversando e debatendo dentro da própria mente. Inclua nessa lista os afetos e desafetos, todos são referência.

CAPRICÓRNIO: O momento é cheio de potencialidades, ideias maravilhosas fluem pela mente, as emoções são entusiastas, mas, ao mesmo tempo, o dia a dia, com suas tarefas e obrigações, não permite desfrutar esse momento. E aí?

AQUÁRIO: Usar um pouco do tempo para se divertir, porque a vida também é encantadora, o que haveria de mal nisso? Absolutamente nada, mas você precisa se lembrar que há por aí circulando a patrulha moralista que a tudo critica.

PEIXES: Agora é quando sua alma colhe o que plantou, talvez sem nem mesmo ter percebido ter plantado alguma coisa. Palavras, gestos, atitudes, tudo isso e muito mais são semeaduras. E a colheita é inevitável.