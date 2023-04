Horóscopo de 13/4: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua quarto minguante em Capricórnio.

Nenhuma tecnologia te substituirá, a não ser que tu o permitas, cometendo o erro, muito comum, de desconsiderar que o poder não está no aparelho e/ou aplicativo que utilizares, mas nas mãos, mente e coração que os utilizarem, ou seja, o ser humano.

Se de uma hora para outra o reino humano deixasse de existir, toda a linda e sofisticada tecnologia que tanto nos encanta atualmente deixaria também de ter qualquer tipo de utilidade, porque seus poderes residem não nela mesma, mas nos seres humanos que a utilizam.

Recupera logo a lucidez e abandona a ilusória busca de construir tua identidade através das máquinas que utilizares, porque não são as máquinas que te dão importância, mas é a maneira que tua alma as utilizar. É isso que lhes outorga valor e importância.

ÁRIES: Ainda que você tenha a verdade do seu lado, ela precisa ser comunicada de acordo com as regras da inofensividade, porque de outro modo, por melhor que ela seja, se voltará contra seus interesses. Melhor isso não.

TOURO: As restrições não prevalecerão, mas precisam ser respeitadas, pelo menos por enquanto, até que surja um cenário diferente. Procure não se irritar demais com as limitações, mas as driblar da melhor maneira possível.

GÊMEOS: Talvez alguns erros tenham sido cometidos, talvez exageros tenham acontecido, mas nada valida a ansiedade, pois, ela sempre é a manifestação de uma severidade implacável que não é condizente com a dinâmica da vida.

CÂNCER: Talvez você veja coisas que façam pensar muito a respeito da qualidade de certos relacionamentos, e essa é uma situação que não pode se resolver de imediato, os pensamentos ficarão dando voltas dentro de sua alma.

LEÃO: O desgaste de alguns relacionamentos insere uma dose de angústia inesperada, mas sua alma precisa considerar o cenário com muito realismo, e perceber que essa situação é passageira e que não merece o valor que se lhe outorga.

VIRGEM: O melhor apoio nem sempre provém das pessoas simpáticas e de boa vontade, porque há momentos da vida em que as contrariedades são muito mais eficientes na orientação. Portanto, aceite as adversidades e as use ao seu favor.

LIBRA: Fica difícil colocar a mão nas recompensas que você esperava obter neste momento de sua vida, mas isso não há de significar uma grande decepção para sua alma, porque o cenário vai mudar mais rapidamente do que o imaginado.

ESCORPIÃO: Evite buscar receitas que se apliquem a este momento complexo de sua experiência de vida, porque ainda que essas tenham sido bem-sucedidas para outras pessoas, não é garantido que em você tragam os mesmos resultados.

SAGITÁRIO: Agora é um bom momento para sua alma tentar fazer alguns acordos e se livrar de assuntos que vêm sendo carregados sem solução há tanto tempo, que provavelmente as pessoas nem mais lembram como foi que tudo começou.

CAPRICÓRNIO: A partir do momento em que você deixar de dar voltas em pensamentos sobre o que precisa ser feito, e colocar mãos à obra, você comprovará que é inútil ficar ruminando tanto, porque a prática resolve tudo.

AQUÁRIO: Você nada perderá ao compartilhar suas inquietações, porém, tudo dependerá da qualidade das pessoas com que você conversar. É neste momento que se testa a qualidade dessas pessoas que se dizem suas amigas. Agora vai.

PEIXES: Diante das obrigações sempre surgem desejos que acenam com satisfações mais bacanas, com brilho e serpentina. Porém, o não cumprimento das obrigações ofuscaria todo esse brilho e diminuiria a satisfação.