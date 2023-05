Horóscopo de 13/5: veja previsões para este sábado

Data estelar: Vênus e Saturno em trígono.

Pensa bem, pensa por ti, evita citar os pensadores porque nada do que os outros tenham pensado ou feito te salvará de teres de abrir tua própria trilha e encontrar as soluções com teu próprio esforço.

Tu te encontras no centro do labirinto que teus próprios passos tramaram, mas que por essas coisas do complexo funcionamento de nossa humanidade, te esqueceste de teu protagonismo em teu destino, então te parece que teus problemas sejam culpa de outrem, ou castigo divino.

Não há castigo nem recompensa na Vida, apenas seu inexorável funcionamento, e se por ignorância ou malícia egoísta pretendemos ser um mundo à parte da Vida, inventando artificialidades que nos encantam, a Vida se encarrega de nos convidar ao seu funcionamento, e nos proteger de nós mesmos, uma proteção que às vezes nos parece castigo.

ÁRIES: Evite se preocupar com coisas pequenas ao ponto de as tornar grandes, quando, de fato, não mereceriam essa dimensão. Mantenha tudo dentro do que seja pertinente, este é um momento em que a alma precisa de paz.

TOURO: As pessoas que lhe são simpáticas se misturam com as que são antipáticas para sua alma, assim de complexo fica o cenário deste momento. Melhor navegar por esse com leveza de espírito e muito bom humor.

GÊMEOS: Se o resultado dos seus movimentos é contrário ao desejado, procure analisar com imparcialidade tudo que fez e que deixou de fazer, porque deve ter circulado por aí a serpente do inconsciente destrutivo. Melhor não.

CÂNCER: Anote as ideias que brotarem de sua mente neste momento, porque sua alma experimenta uma conexão extraordinária. Deixe de lado as preocupações e conflitos, agora se dedique ao regozijo que as boas ideias proveem.

LEÃO: Para que seus esforços e sacrifícios tenham sentido, é preciso que você se esclareça o máximo possível a respeito das verdadeiras intenções que motivam seus passos. Não deve haver dúvida a esse respeito, só a verdade.

VIRGEM: É tão bonito quando as pessoas se entendem ou, pelo menos, fazem uma trégua nas discórdias para se entenderem temporariamente. É tão bonito o sentimento que circula, por que será que não é essa a nota dominante?

LIBRA: Tudo há de encontrar uma via equilibrada para acontecer, porque em última instância isso será melhor para todas as pessoas envolvidas, menos para aquelas que, de forma insistente, se dedicam a espalhar a brasa.

ESCORPIÃO: Fazer o bem é um regozijo da mais elevada natureza, porque determina uma conexão que não se encontra todos os dias, nem tampouco acontece por obra da sorte, mas sempre porque há uma alma generosa por perto.

SAGITÁRIO: Quando sua presença é afável e facilitadora, isso resolve muita coisa, as pessoas se sentem compreendidas e respeitadas e, na contrapartida, oferecem o mesmo a você. Vale muito a pena manter esse ânimo.

CAPRICÓRNIO: De promessas incumpridas o mundo está cheio, tente não ser você uma alma que continue agregando a esse poço sem fundo. Ao contrário, seja fiel à palavra que você empenhar, evitando cair na tentação de descumprir.

AQUÁRIO: Movimente suas peças com tranquilidade, não é necessário ouvir os presságios da ansiedade, deixe ela falando sozinha enquanto sua alma se dedica a construir a vida com empenho, se desapegando dos resultados. Em frente.

PEIXES: Há coisas que precisam ser ditas, mas há também outras que devem ser silenciadas e, talvez, nunca trazidas à tona. Tudo que, com muita intimidade, você comunicar neste momento, no futuro poderá ser reinterpretado.