Horóscopo de 1/4: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua cresce em Leão.

O futuro é da colaboração e da solidariedade, o passado é da competição, por que, então, deveríamos continuar conservando costumes que, de forma evidente, produzem dor e miséria? Por pura ignorância fazemos isso, por ignorar que o futuro é tão determinante quanto o passado na construção do destino, porém, assim como imaginamos que a realidade exterior seja mais real do que a interior, porque esta é invisível, nós também não nos atrevemos a aceitar que o futuro seja tão real quanto o passado

A saudade de um tempo passado que parece ter sido melhor é um grande obstáculo, porque é uma imaginação falsa que ancora nossa alma a uma fantasia, um problema que deixa de ser meramente individual, porque ao desconsiderarmos o futuro deixamos também de contribuir para que a civilização futura seja maior e melhor do que a do passado.

ÁRIES: Reserve um tempo maior do que o habitual para você descansar e fazer o que você gosta, em nome de sua alma se sentir melhor, mais viva. Todo tempo investido nesse sentido, com puras intenções, será bem recompensado.

TOURO: Agora é um bom momento para dar um impulso e concluir qualquer assunto que estiver em andamento e que já tenha esgotado todas suas potencialidades. É hora de se preparar para dar novos passos, depois das conclusões.

GÊMEOS: Parece estar tudo certo, mas por que será, então, que paira uma sensação de haver algo errado em andamento? Afie seu espírito de investigação, questione, levante as pedras para ver o que está embaixo. Pesquise.

CÂNCER: Agora seria interessante você fazer algo em nome de seu conforto e segurança, porque a vida é cheia de perigos que provocam estresse sem, no entanto, ser necessário permanecer nessa condição o tempo inteiro. Relaxe.

LEÃO: Você não precisa seguir os passos de ninguém, mas ao mesmo tempo seria sábio considerar que não é todo dia que dá para fazer algo único e original, porque, vamos combinar, parece que tudo já foi inventado. Como fazer?

VIRGEM: É melhor você guardar suas inquietações para você, porque mesmo que as pessoas que acompanham seu caminho sejam confiáveis e receptivas, este não seria um momento em que sua alma seria compreendida direito. Silêncio.

LIBRA: Nem sempre é possível cultivar amizades, porque para isso é necessário investir tempo, e esse é um recurso em falta. Porém, faça alguns gestos, algo que reavive a lembrança dos bons tempos que foram vividos.

ESCORPIÃO: Todas as pessoas envolvidas hão de receber algum benefício, porque se alguém for excluído ou explorado, então depois a conta será mais alta do que o benefício que for amealhado agora. Tenha isso em mente.

SAGITÁRIO: O panorama se amplia e sua alma aprecia isso. O assunto agora será fazer a escolha certa, porque no meio dessa diversidade que entretém a alma e que parece tentadora, estão misturadas algumas tentações contraproducentes.

CAPRICÓRNIO: Se a ansiedade servisse para algo útil, todo mundo gostaria dela, mas a não ser que uma pessoa seja desequilibrada e masoquista, não verá graça alguma na ansiedade. Portanto, tente tomar distância dessa danada.

AQUÁRIO: O equilíbrio e a harmonia entre as pessoas são condições difíceis de sustentar, porque a maior parte do tempo a linha de menor resistência nos relacionamentos tem sido a do conflito aberto e agressivo.

PEIXES: Mesmo que não pareça acontecer nada que mereça sua atenção, cuide para não desvalorizar este momento, porque por trás da aparência banal se ocultam algumas potencialidades que seria sábio detectar e explorar.