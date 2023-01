Horóscopo de 14/1: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua quarto minguante em Libra.

Conhece tuas sombras, mas não te detenhas nelas por muito tempo, ou te transformarás numa sombra também. Conhece teus defeitos, mas não fiques lutando para te livrar desses o tempo inteiro, ou acabarás ressaltando tanto teus defeitos, que tuas virtudes não terão vez nem voz.

Cuida para que tua existência não se transforme numa luta constante contra aquilo que imaginas ser necessário erradicar, porque pela magia da dialética universal, essa dinâmica te transformaria naquilo que pretendes eliminar.

Se queres mesmo mudar algo de ti, então foca tua ação e esforços em construir algo que seja colocado no lugar que antes era ocupado por tudo que te provoca rejeição e desprezo, porque se nada tiveres para substituir o que te desagrada, no desagrado tu te converterás.

ÁRIES: Boas ideias circulam à solta, mas sua alma é gato escaldado, não se entusiasma mais tão facilmente quanto outrora, e isso é algo a se destacar, porque tem uma importância fundamental, evitar se meter em encrencas.

TOURO: Há momentos em que as palavras ficam curtas para explicar o que acontece, e ao mesmo tempo há tantas coisas para atender que, no fim, seria melhor continuar vivendo e fazendo sem se importar com as explicações.

GÊMEOS: Ninguém sabe das dores e alegrias que é ser você, só sua alma, que nos momentos mais íntimos e transparentes, quando está à sós consigo mesma, reconhece o alcance dessa afirmação. Esses são os únicos momentos verdadeiros.

CÂNCER: Cuide para não se meter a arrumar a bagunça que outras pessoas provocam, porque o tiro sairá pela culatra. Há coisas que se deve deixar acontecer, porque só assim se esgotam por si mesmas. Deixe passar, deixe estar.

LEÃO: As trapalhadas que acontecem poderiam ter sido evitadas, mas as coisas são como são, e não como deveriam ser. Vale, então, seguir em frente para não se deter a fazer críticas e dar sermões que cairiam no vazio.

VIRGEM: Sempre haverá algo que ficou sem fazer, sempre essa sensação na hora de sair de sua casa de estar esquecendo algo, sem saber o que seja. Procure não dar importância a essa sensação, porque não tem nenhuma, é vazia.

LIBRA: Nem sempre dá tudo certo, mas tampouco se poderia afirmar que tudo dá errado sistematicamente. Por que será que nossa humanidade consegue guardar na memória os desacertos e se esquecer de quando tudo está bem?

ESCORPIÃO: Há pessoas que ajudam, mas há também pessoas que, mesmo sua alma pressentir que vão atrapalhar, ainda assim as atrai e se relaciona com elas, lhes brindando com espaço para se expressarem. As emoções não têm lógica.

SAGITÁRIO: A bagunça tem sua ordem também, porque o que parece desordenado aos olhos de uma pessoa, para a outra é a melhor maneira de se localizar. Arrume as coisas do jeito que você quiser, ou não arrume coisa alguma.

CAPRICÓRNIO: Sua alma reconhece haver mais vida além dessa que estruturou com tamanho cuidado e esmero, que a esta altura do campeonato se converteu numa espécie de prisão, de onde você enxerga o mundo. Caia no mundo!

AQUÁRIO: Pretender fazer a coisa certa não significa garantia de que acertará na tecla correta. Uma coisa é a boa intenção, outra diferente é a sabedoria de conhecer o momento certo e a ocasião para a colocar em prática.

PEIXES: Sentir que algo está fora da ordem não é o mesmo que saber dizer com exatidão o que seria isso, e no entanto, a realidade continua sendo essa mesma, algo está fora da ordem. É solitário saber algo e não poder comunicar.