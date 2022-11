Horóscopo de 14/11: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Sol e Netuno em trígono.

Sabemos definir muito bem o que não queremos, mas somos imprecisos sobre o que verdadeiramente queremos, sempre definimos a liberdade em relação ao que nos oprime e que precisamos destruir, mas não temos a menor ideia do que faríamos, caso nos sentíssemos livres por tempos extensos, e não apenas por um instante fugidio.

Quanto mais força fazemos para nos livrarmos do que nos constrange e envergonha, mais força investimos para que tudo isso continue existindo, se alimentando de nossa oposição, que se torna mera coadjuvante de um seriado que nunca acaba, fica se repetindo.

Faz o bem, compreende tudo e te torna indiferente ao que te perturba e evoca de tua alma a fúria destrutiva, porque é pela divina indiferença que as mentiras e os artifícios desaparecem.

ÁRIES: Os mistérios da Vida de sua vida estão em andamento, e como são mistérios de natureza verdadeira e real, funcionam de forma imparcial, sem privilegiar nenhuma das partes envolvidas, apenas suprindo as necessidades.

TOURO: Os encontros e desencontros que acontecerem agora precisam ser valorizados, porque se movimentam de acordo aos mistérios que nenhum ser humano seria capaz de decifrar, brindando com informações preciosas a você.

GÊMEOS: Tudo que você quiser obter neste momento envolve certa dose de risco, mas surpreendentemente, o medo não dá as cartas e essa é sua grande vantagem, a qual precisa ser aproveitada ao máximo, porque não dura muito.

CÂNCER: Neste momento, em que o entusiasmo toma conta da alma, mesmo não havendo nada demais nem de menos acontecendo para o referendar, sua alma é chamada a montar nesse sublime sentimento e se atirar às experiências da vida.

LEÃO: No fim, tudo se resolve, e se as resoluções parecem ainda muito distantes de acontecerem, isso é assim porque seus pés ainda não chegaram ao fim do caminho. Portanto, continue em frente com a certeza inefável da Vida.

VIRGEM: Preserve o dinamismo em tudo, porque mesmo que ainda não consiga visualizar nenhuma recompensa para você, mesmo assim será melhor continuar em frente do que deter seus movimentos para pensar no que fazer.

LIBRA: Faça o que seja mais seguro, nesta parte do caminho evite se envolver em riscos desnecessários, porque as coisas que estão em andamento são desdobramentos do que você andou plantando recentemente. Colheita.

ESCORPIÃO: Para fazer tudo que você deseja, há certas negociações que precisam ser encaradas, sem tentar diminuir a importância delas, como se fossem apenas obstáculos no seu caminho. Tudo que é necessário depende de negociação.

SAGITÁRIO: Sua alma se sente segura, e isso é muito bom, porque brinda com conforto. Porém, a segurança não há de ser considerada o destino final, porque ainda há muitos episódios para ser administrados no futuro. É assim.

CAPRICÓRNIO: O que você quer expressar parece difícil, enquanto você não abrir a boca ou tomar as devidas iniciativas, porque quando começar a se movimentar de forma concreta e expressiva, você verá que nada é tão difícil assim.

AQUÁRIO: Nem tudo precisa ser compreendido, mas aceito e inserido nas suas rotinas, para que nada fique sem a devida integração. A experiência de vida é complexa o suficiente para não exigir de ninguém a compreensão absoluta.

PEIXES: Permita-se tomar iniciativas que em qualquer outra época de sua vida teriam parecido impossíveis. Entregue sua alma e seu corpo aos procedimentos da Vida de sua vida, que pressiona para se expressar através de você.