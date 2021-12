Horóscopo de 14/12: veja previsões para esta terça

Data estelar: Lua cresce em Touro.

A beleza é a verdade, que te toma por assalto os sentidos, suspende tua respiração e subjuga irremediavelmente. Tua alma anseia por essa experiência arrebatadora e, também, ciente da verdade dela, deseja provocar esse sentimento.

A beleza não é exclusivamente estética, está nos gestos, se manifesta nas palavras e, também, na composição harmoniosa de tua presença no ambiente pelo qual transitas, porque mesmo que os ingredientes tomados individualmente não exalem o aroma da beleza, quando apreciados em conjunto mostram a verdade, e a verdade é sempre bela, tanto quanto a beleza também é a verdade

A beleza é a verdade que não ofende, porque se apresenta magnífica e inquestionável, para ser contemplada.

ÁRIES: Imaginar mundos e fundos além do alcance é um exercício arriscado, porque nunca se saberá de antemão se brindará com entusiasmo e motivação, ou se transformará num olhar de frustração pela condição atual. Nunca se sabe.

TOURO: A ambiguidade dos sentimentos estressa, porque não se pode viver duas coisas diferentes ao mesmo tempo sem provocar tensão. Não se trata de escolher, mas, pelo menos, de viver esse tipo de momento com leveza. Isso sim.

GÊMEOS: O amadurecimento da sabedoria é medir os resultados de cada ação, mas como isso dá bastante trabalho, a alma procura compensar o esforço com momentos em que não está nem aí para as consequências. É assim.

CÂNCER: Chame de amigas as pessoas que realmente mereçam esse nome, porque esse designa a rede de interdependência que faz com que, juntas, as pessoas possam mais do que sozinhas. Nem todo mundo merece o nome de amiga.

LEÃO: A ambição nunca descansa, sempre apresenta perspectivas entusiastas à alma, e cabe ao bom senso decidir se vai nesse fluxo, ou se continua no caminho em andamento. Não há uma decisão melhor do que a outra.

VIRGEM: Olhar para a realidade atual e não se conformar com tudo que impede o progresso, isso há de ser tratado com cuidado para não se transformar em desprezo. Ao contrário, há de ser incentivo para continuar progredindo.

LIBRA: Se houver sinais que atiçam sua curiosidade ou desconfiança, o melhor a fazer é investigar imparcialmente antes mesmo de tirar qualquer tipo de conclusão. Talvez você descubra que tudo não passava de paranoia mesmo.

ESCORPIÃO: Faça movimentos de aproximação àqueles que sua alma considera aliados, mas também se aproxime dos adversários, porque esses é melhor manter à vista para monitorar o que fazem ou deixam de fazer. Estratégias sábias.

SAGITÁRIO: Faça primeiro e explique depois, ou faça tudo que desejar e não se detenha a explicar nada. De um jeito ou de outro, neste momento sua alma tem margem de manobra para fazer o que deseja. Depois, as consequências.

CAPRICÓRNIO: Apesar de não haver nenhuma porta aberta nem tampouco sinal algum de que você possa ir em frente com segurança, ainda assim sua alma quer se arriscar para ver o que acontece. Isso vale a pena de ser vivido. Em frente.

AQUÁRIO: Como pode a alma se lançar à aventura sem perder de vista o conforto e segurança da vida habitual? Essa é uma equação muito difícil de ser resolvida, mas, neste momento, é a que se coloca à sua frente. Em frente.

PEIXES: Muitas coisas a dizer e outras tantas para fazer. Melhor começar pela prática, porque isso vai poupar você de gastar todo seu tempo tentando explicar o inexplicável, coisas que a prática explicaria com evidências.