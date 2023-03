Horóscopo de 14/3: veja previsões para esta terça

Data estelar: Marte e Netuno em quadratura.

Nada novo na inteligência artificial, nós funcionamos nela há muito tempo, e se chama inconsciente, essa dimensão de narrativas muito bem articuladas com a qual conversamos o tempo inteiro na tentativa de nos defendermos de sentir medo e excitação, seja por relembrar o que sentimos um dia diante de alguma situação ou o que potencialmente podemos sentir a qualquer momento, porque continuamos buscando o que nos excita, o que nos aproxime de alguma vivência extraordinária, diante da qual nutrimos sentimentos ambíguos de atração e rejeição, porque a desejamos, mas sabemos que ela destrói nossa amada vida ordinária também.

A maior parte do tempo nós somos inteligências artificiais, não nos atrevemos a ser quem somos, nos acomodamos numa narrativa que seja coerente e faça sentido, mesmo sendo uma simulação.

ÁRIES: Ainda será melhor manter tudo sob um manto de discrição, para não atrair a atenção das pessoas que, de imediato, sorririam e seriam agradáveis, mas que depois amadureceriam em emoções negativas e maléficas.

TOURO: Se cada discussão significasse o fim do mundo, como as emoções parecem anunciar, já não existiria mais Universo. Procure tomar um pouco de distância para que as emoções não tomem as rédeas e exagerem tudo inutilmente.

GÊMEOS: Já que é para fazer alguma coisa, que alguma coisa seja feita! Considere, no entanto, que é tentador se precipitar e tomar atitudes só para demonstrar força e atrevimento, mas que seria melhor, no momento, ganhar mais tempo.

CÂNCER: Quando se percebe o que se percebe não dá depois para fingir que sua alma não sabe o que sabe. É possível que você não saiba o que fazer de imediato com as informações recebidas, mas é inevitável que algo seja feito.

LEÃO: As tortuosidades que as pessoas promovem em nome de se esquivarem de suas responsabilidades agrega complicações a todos os envolvidos, e alguém terá de fazer alguma coisa a respeito. Dessa vez, a alma sorteada é a sua.

VIRGEM: Quando tudo pareça apontar ao destino de avançar, porque as portas estariam bem abertas, será o momento para você tomar distância, respirar fundo, e apreciar o panorama amplo com a maior objetividade possível.

LIBRA: De uma forma ou de outra, pensar bem, pensar positivo é algo muito importante, porém, não há de se confundir essa virtude com a fantasia de que pensar bem seria suficiente para as coisas acontecerem. Isso não.

ESCORPIÃO: A precipitação é a mãe de todos os erros, evite cair nessa tentação, se contenha, ganhe tempo, porque qualquer atraso em sua reação lhe brindará com a chance de pensar melhor sobre tudo que está envolvido. Melhor.

SAGITÁRIO: O que acontece a outrem também acontece a você, não há distância entre as pessoas, só há uma única Vida que alinhava todas as existências. Por isso a necessidade urgente de a solidariedade substituir a competição.

CAPRICÓRNIO: São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que dá a impressão de que haja algo errado em andamento. Está tudo certo, mas dentro de um mundo que anda de cabeça para baixo e que não dá sinais de endireitar.

AQUÁRIO: Faça sua vontade, mas tenha em mente que as outras pessoas também farão a vontade delas, e como não há espaço nem tempo suficiente para satisfazer todas as vontades, a perspectiva é de competição e de conflito.

PEIXES: O panorama ideal parece estar ao alcance de sua mão, porém, coisas estranhas também acontecem, e que desviam a atenção. Este será seu desafio, continuar com o foco firme apesar de todas as distrações. Você consegue.