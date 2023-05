Horóscopo de 14/5: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua míngua em Peixes.

Nos sentimos sós como resultado de nossa inteligência artificial, construída em torno do egoísmo nosso de cada solitário instante, porque não estamos nem sós nem muito menos desamparados e nunca à margem da interrelação de tudo com tudo no corpo desse colosso amorosamente inteligente que chamamos de Universo ou Deus.

É humana a experiência de vivificar essa conexão e interrelação de forma intencional e consciente, para transcendermos a participação instintiva e adentrarmos na dimensão das divindades criadoras, esse é nosso real destino, que não é privilégio de ninguém, apenas destino.

A solidão é real, mas não por sermos desconectados, ela é a constatação de que para nos convertermos em divindades criadoras, temos de provar que somos capazes de suportar a responsabilidade.

ÁRIES: A vida é uma experiência muito complexa, que requer lucidez e atenção para a gente não se perder nos labirintos de sua complexidade. Porém, não é sempre que se tem essa bola toda, portanto, não se preocupe com nada.

TOURO: Querendo ou não, há uma demanda maior sobre o que você pode oferecer, e isso, apesar de bom, chega num momento em que sua alma precisa de mais tempo para descansar e se dedicar ao que verdadeiramente deseja.

GÊMEOS: Ninguém precisa saber que você não está no controle de coisa alguma, porque para o mundo seu pulso é firme e comanda a situação, e é isso que importa. Não se trata de mentir, mas de evitar constrangimentos. Só isso.

CÂNCER: As ideias brotam e circulam livremente pela sua alma, este é um momento exaltado, que vale a pena registrar da melhor maneira possível, para você se recordar quando voltar aquele desânimo que surge sem prévio aviso.

LEÃO: Muitos sacrifícios foram feitos e muitos outros ainda poderão, mas nada fará sentido se você não os fizer em nome de um objetivo nobre, que eleve sua alma por cima dos perrengues que dominam a dinâmica do dia a dia.

VIRGEM: O impasse se levanta e logo desaparece como se nunca tivesse estado aí, assim são as coisas, mudam da água para o vinho sem nem sequer parecer milagre, apenas o proceder normal das coisas. A vida é normal, será isso?

LIBRA: Tudo poderia ser bom para todo mundo, mas sempre há por aí aqueles espíritos de porco que se consagram a colocar dificuldade em tudo. Tente tomar distância dessas pessoas, porque não têm nada a contribuir para este momento.

ESCORPIÃO: A generosidade há de ser manifesta com a mesma ou maior intensidade com que a alma humana se dá o direito de manifestar seu mau humor. A generosidade produz um tipo de regozijo que não se encontra fácil por aí.

SAGITÁRIO: Seja útil e facilite a vida das pessoas mais próximas, aquelas com as quais você convive e cujo relacionamento se torna tão automático que ninguém mais presta atenção em ninguém. Seja útil e facilite a vida. Aí sim.

CAPRICÓRNIO: Sempre parecerá mais fácil mentir e descumprir as promessas, e pode até dar certo de imediato, mas a médio e longo prazo sua alma ficará presa num labirinto de inconsistências que só vai complicar sua vida.

AQUÁRIO: Agora a ansiedade não há de ter vez, porque sua alma precisa de serenidade e as circunstâncias ajudam nesse sentido. A ansiedade é uma chata com a qual todo ser humano precisa conviver, porém, desobedecer também.

PEIXES: Aquilo que você fala não é necessariamente o que as pessoas entendem, tenha isso em mente, adaptando sua narrativa ao que seja compreensível nesse momento dado, sem querer se aprofundar em nada. Melhor assim.